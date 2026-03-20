Курс долара в Україні: експерт озвучив можливий сценарій

Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Ринкові фактори ніяким чином не впливають на курс валют в Україні. Він формується виключно у відповідності з політикою Національного банку. У найближчій перспективі національна валюта може залишатися в діапазоні до 45 грн за долар.

Про це заявив економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Що буде з курсом долара в Україні

"Аналізуючи логіку нашого регулятора, я зробив для себе висновок, що поки курс буде в горизонті до 45 грн/дол. А потім може перескочити одразу на 46 грн/дол.", — зазначив Кущ.

При цьому аналітик уточнив, що різкий стрибок курсу до такого рівня малоймовірний.

Як впливає на ситуацію борг України перед МВФ

У березні Україна мала сплатити майже 80,5 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду, а до 3 квітня — ще 82,5 млн доларів. Відповідно Нацбанку доведеться купувати валюту на міжнародному ринку, що може створити додатковий тиск на гривню та стимулювати девальвацію.

На думку експерта, загалом вигода від співпраці України з МВФ досить сумнівна, і під час війни фонд мав би списати частину боргу нашій державі. До того ж, такі приклади, коли країнам, які перебували в складних ситуаціях, списували заборгованість, вже були в практиці МВФ.

Крім того, зазначив Кущ, фонд надає позики за чималими відсотками.

"Відсоткова ставка за новими боргами становить майже 7%. Під час війни стягувати з країни такі відсотки — це взагалі грабунок і, можна сказати, роздягання", — наголосив Кущ.

Аналітик заперечив поширений наратив лобістів провідної міжнародної фінансової організації про те, що кредити МВФ — це найдешевші гроші для України, адже вони є майже безвідсотковими, та що така співпраця дуже вигідна для нашої держави.

"Це все ілюзія. Наші зовнішні донори, та ж Європа, кредитує нас під 2-2,5%. А МВФ — під 7%. Тобто ми платимо величезну ціну. Й, знову ж таки, через те, що нам не списали частину боргу", — наголосив Кущ.

Програма на 8 млрд доларів, яку уклала Україна з МВФ, розрахована на декілька років, додав експерт. Близько 70-80% ми маємо повернути МВФ як старий борг і відсотки за ним. Тож Україні з нової позики фактично нічого не залишається.

Ще одним міфом, запущеним тими ж лобістами МВФ, за словами Куща, є те, що якщо Україна не співпрацює з фондом, то партнери не даватимуть нашій країні грошей. Аналітик запевнив, що насправді це не так. Адже ті позики, які нам надає Євросоюз, є виключно геополітичним рішенням.

Часті запитання

Чому курс долара росте?

Через війну в Україні зростають ризики та витрати, особливо на оборону. Бізнес, який імпортує товари, активно купує валюту, тому попит на долар збільшується. Впливають на курс і зовнішні чинники, адже у світі долар зміцнюється.

Що краще купувати — долари чи євро?

Долар вважається більш вигідною і стабільною валютою, до того ж він використовується в більшості країн світу. Водночас зберігати накопичення в євро доцільно тим, хто часто подорожує Європою, навчається або працює там.