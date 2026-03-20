Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Курс долара в Україні: експерт озвучив можливий сценарій

Курс долара в Україні: експерт озвучив можливий сценарій

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 20:16
Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Ринкові фактори ніяким чином не впливають на курс валют в Україні. Він формується виключно у відповідності з політикою Національного банку. У найближчій перспективі національна валюта може залишатися в діапазоні до 45 грн за долар.

Про це заявив економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Читайте також:

"Аналізуючи логіку нашого регулятора, я зробив для себе висновок, що поки курс буде в горизонті до 45 грн/дол. А потім може перескочити одразу на 46 грн/дол.", — зазначив Кущ.

При цьому аналітик уточнив, що різкий стрибок курсу до такого рівня малоймовірний.

Як впливає на ситуацію борг України перед МВФ

У березні Україна мала сплатити майже 80,5 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду, а до 3 квітня — ще 82,5 млн доларів. Відповідно Нацбанку доведеться купувати валюту на міжнародному ринку, що може створити додатковий тиск на гривню та стимулювати девальвацію. 

На думку експерта, загалом вигода від співпраці України з МВФ досить сумнівна, і під час війни фонд мав би списати частину боргу нашій державі. До того ж, такі приклади, коли країнам, які перебували в складних ситуаціях, списували заборгованість, вже були в практиці МВФ.  

Крім того, зазначив Кущ, фонд надає позики за чималими відсотками.

"Відсоткова ставка за новими боргами становить майже 7%. Під час війни стягувати з країни такі відсотки — це взагалі грабунок і, можна сказати, роздягання", — наголосив Кущ.

Аналітик заперечив поширений наратив лобістів провідної міжнародної фінансової організації про те, що кредити МВФ — це найдешевші гроші для України, адже вони є майже безвідсотковими, та що така співпраця дуже вигідна для нашої держави. 

"Це все ілюзія. Наші зовнішні донори, та ж Європа, кредитує нас під 2-2,5%. А МВФ — під 7%. Тобто ми платимо величезну ціну. Й, знову ж таки, через те, що нам не списали частину боргу", — наголосив Кущ.

Програма на 8 млрд доларів, яку уклала Україна з МВФ, розрахована на декілька років, додав експерт. Близько 70-80% ми маємо повернути МВФ як старий борг і відсотки за ним. Тож Україні з нової позики фактично нічого не залишається.

Ще одним міфом, запущеним тими ж лобістами МВФ, за словами Куща, є те, що якщо Україна не співпрацює з фондом, то партнери не даватимуть нашій країні грошей. Аналітик запевнив, що насправді це не так. Адже ті позики, які нам надає Євросоюз, є виключно геополітичним рішенням.

Часті запитання

Чому курс долара росте?

Через війну в Україні зростають ризики та витрати, особливо на оборону. Бізнес, який імпортує товари, активно купує валюту, тому попит на долар збільшується. Впливають на курс і зовнішні чинники, адже у світі долар зміцнюється.

Що краще купувати — долари чи євро?

Долар вважається більш вигідною і стабільною валютою, до того ж він використовується в більшості країн світу. Водночас зберігати накопичення в євро доцільно тим, хто часто подорожує Європою, навчається або працює там.

курс валют курс долара прогнози
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації