Ощадбанк не будет возить наличные из ЕС: эксперт сказал, будет ли дефицит валюты

Мужчина проходит мимо пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Из-за отказа Ощадбанка импортировать наличную валюту из Европейского Союза (ЕС), в Украине может возникнуть внутренний дефицит валюты. Это приведет к разрыву между курсом Национального банка Украины (НБУ) и наличным. То есть на финансовом рынке будут два разных курса валют.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Когда в Украине появится дефицит валюты

По словам Олега Пендзина, сейчас трудно спрогнозировать, когда именно в Украине появится угроза дефицита валюты.

"Пока дефицита нет: курс в обменниках соответствует тому, что есть в банках, и курсу НБУ", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что до инцидента с инкассаторами Ощадбанка в Венгрии, маршрут банка пролегал из Австрии через Венгрию в Украину.

Читайте также:

"Я так понимаю, что теперь будут искать возможности обеспечения безопасных перевозок со стороны той страны, через которые будут маршруты. Он будет намного длиннее", — сказал Пендзин.

Ощадбанк отказался перевозить наличку из ЕС

Напомним, Ощадбанк временно не будет возить наличную валюту из ЕС в Украину, из-за незаконного задержания украинских инкассаторов, которое недавно произошло в Венгрии. По словам главы правления банка Юрия Кациона, в банке пока прорабатывают альтернативные маршруты для доставки денег.

"Мы прорабатываем новые безопасные маршруты транспортировки и доставки с учетом рисков, которые мы почувствовали и увидели, используя территорию Венгрии. Поэтому сейчас прорабатываем более безопасные маршруты", — рассказал банкир.

При этом Ощадбанк остается единственным украинским банком, которому выдали лицензию на импорт наличной валюты из стран Евросоюза.

Частые вопросы

Какой курс доллара и евро в Украине?

Курс доллара к гривне в украинских банках 25 марта 2026 года составляет 44,20 гривны за доллар. Продать валюту банкам сейчас можно по среднему курсу в 43,65 гривен за доллар. Средний курс евро к гривне сейчас составляет 51,37 гривны за евро. Продажа евро происходит по среднему курсу в 50,70 гривен за евро.

Какой курс валют в обменниках в Украине?

Обменники установили среднюю стоимость доллара на 25 марта на уровне в 44,05 гривен за доллар. Продажа происходит по курсу 43,94 гривны. Курс наличного евро в обменниках 25 марта составляет 51,22 грн за евро, а курс продажи — 51,00 грн за евро.