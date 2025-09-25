Ощадбанк припинить нарахування виплат з 2026 року — кого торкнеться та як уникнути

Гроші та карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили про загрозу блокування нарахування коштів на карти, зокрема клієнтів державного "Ощадбанку". Це може статися з 1 січня 2026 року у разі ігнорування певних вимог.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ у Telegram.

Хто може втратити доступ до коштів на картах Ощадбанку

Як пояснили у Пенсійному фонді, йдеться про вимогу проходження фізичної ідентифікації. Її потрібно пройти до кінця 2025 року. Також необхідно подати до територіального органу ПФУ повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації.

Такі вимоги поширюються на кілька категорій осіб, які отримують пенсії та соцвиплати:

Особи, які тимчасово мешкають за межами України; Громадяни, які проживають на окупованих територіях; Особи, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

"Виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року відповідно до постанови КМУ від 11.02.2025 №299 "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання)", — йдеться у повідомленні.

Як уникнути загрози блокування карт

За інформацією ПФУ, пройти ідентифікацію, щоб уникнути загрози блокування карт, можна у такі способи:

особисто звернувшись у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду з паспортом;

авторизувавшись в особистому е-кабінеті на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого е-підпису "Дія. Підпис";

ідентифікувавшись по відеоконференцзв’язку, проведеного терорганом ПФУ із дотриманням норм законодавства;

посвідчивши особу за кордоном у відповідній закордонній дипломатичній установі України та надіславши документ рекомендованим поштовим відправленням в терорган ПФУ;

ідентифікувавшись в установах уповноважених банків (зокрема, в Ощадбанку).

Також необхідно подати повідомлення про неотримання виплат від Росії особисто або дистанційно через кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

"Якщо фізична ідентифікація пройдена, а повідомлення не подано, необхідно подати його до 31 грудня 2025 року. Водночас, у разі не виконання вимог Постанови №299, виплату пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат буде припинено з січня 2026 року", — додали у ПФУ.

Раніше ми повідомляли, що частина клієнтів Ощадбанку мусить актуалізувати ідентифікаційні дані. Для цього необхідно особисто прибути у відділення з документами до 1 жовтня поточного року.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку можуть блокувати застосунок під час поповнення рахунку. Такі кроки були введені для протидії шахрайству.