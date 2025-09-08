Ощадбанк припинив співпрацю — що буде з грошима

Люди проходять повз відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН

В Україні банки можуть самостійно припинити дію договору з клієнтом і закрити його рахунок. Наприклад, Ощадбанк вдасться до таких дій, якщо клієнт порушить свої зобов'язання перед фінансовою установою.

Сайт Новини.LIVE пояснює, чи вдасться клієнтам Ощадбанку повернути гроші з рахунку, якщо банк припинив співпрацю.

Як в Ощадбанку отримати кошти після закриття рахунку

У Службі підтримки нам пояснили, що клієнту потрібно звернутися до відділення банку з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. З собою також потрібно взяти банківську картку. Якщо на рахунку були гроші, то:

їх можна зняти у касі відділення банку, якщо рахунок був закритий у тому ж місті, де й відкривали його;

якщо рахунок закривали в іншому регіоні, то потрібно буде переказати кошти на іншу карту і закрити рахунок.

Як в Ощадбанку працює фінансовий моніторинг

У Службі підтримки Ощадбанку зауважили, що дотримуються вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Так, банк застосовує фінансовий моніторинг під час якого клієнти, до яких банк має певні запитання, отримують повідомлення з проханням відвідати відділення.

"Якщо є часті перекази, наприклад — фінансовий моніторинг спрацьовує. Тоді рахунок клієнта потрапляє під обмеження, людина приходить до банку, надає документи про те, що займається певною діяльністю, яка дозволяє часті отримання чи надсилання коштів. Після цього банк скасовує обмеження", — розповів один із представників банку.

Якщо клієнт не зможе обґрунтувати джерела надходження коштів, тоді обмеження діятимуть до моменту, поки банк та клієнт не врегулюють проблему. Йдеться про обмеження:

операцій в інтернеті;

переказів між картками.

При цьому у людини буде можливість знімати гроші в банкоматі або розраховуватися своєю карткою.

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть скористатися новою послугою дистанційно. Скористатися нею можна у застосунку Дія.