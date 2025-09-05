ПриватБанк може заблокувати рахунки біженцям — що варто знати

Банківська картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" може блокувати картки клієнтів, які перебувають за кордоном. Згідно з правилами банку, такий захід може стосуватися всіх рахунків клієнта у разі підозрілих операцій в рамках фінансового моніторингу.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Minfin, де власники карток ПриватБанку можуть залишати відгуки.

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнт ПриватБанку зіткнувся із блокуванням всіх рахунків. Банк не поставив до відома, що саме стало причиною такого рішення.

Він пояснив, що, перебуваючи в Україні, регулярно щомісяця робив незначні грошові відправлення на іншу картку для підтримки родини, яка виїхала за кордон через війну.

Після блокування рахунків чоловік не знає, як діяти у нинішній ситуації. Стверджує, що всі доходи були легальні.

"Таким чином мою дружину з двома дітьми ПриватБанк залишив без засобів до існування, ще й за кордоном, тому що я, її чоловік, на її валютну картку щомісяця пересилаю невеликі суми зі своєї зарплати, яких навряд чи вистачає на утримання сім'ї за кордоном. Походження грошей вони чудово знають, тому що пересилання йде з компанії, що надає цифрові платіжні рішення для морських компаній, яка спрощує виплату заробітної плати морякам", — йдеться у повідомленні.

Правила блокування карток ПриватБанком

Згідно з нормами чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини у сфері банківської діяльності, ПриватБанк може застосовувати певні обмеження щодо рахунків у разі підозрілих операцій.

"Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні", — йдеться в інформації банку.

Наголошується, що всі банки, які працюють в Україні як суб'єкти первинного фінансового моніторингу, зобов'язані вживати заходів, що покликані запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.



Всі платежі, які система розцінює як ризикові, можуть блокуватися автоматично. При цьому точні причини блокування не оприлюднюються з метою уникнення можливості для обходу моніторингу недобросовісними клієнтами. Норми законодавства дозволяють не уточнювати причини таких рішень.

Як правило, підозри можуть викликати такі дії клієнтів:

здійснення незвичних транзакцій;

перекази великих сум коштів без чіткої мети;

здійснення операції між рахунками, без документального підтвердження;

у зв'язку з судовим рішенням через наявність боргів.

У разі розірвання співпраці банк надасть можливість переказати кошти на рахунок іншого банку.

