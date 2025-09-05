Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Біженці зіткнулися з блокуванням карток ПриватБанку — причини

Біженці зіткнулися з блокуванням карток ПриватБанку — причини

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 07:01
ПриватБанк може заблокувати рахунки біженцям — що варто знати
Банківська картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" може блокувати картки клієнтів, які перебувають за кордоном. Згідно з правилами банку, такий захід може стосуватися всіх рахунків клієнта у разі підозрілих операцій в рамках фінансового моніторингу.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Minfin, де власники карток ПриватБанку можуть залишати відгуки.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про проблему блокування карток біженців ПриватБанком

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнт ПриватБанку зіткнувся із блокуванням всіх рахунків. Банк не поставив до відома, що саме стало причиною такого рішення. 

Він пояснив, що, перебуваючи в Україні, регулярно щомісяця робив незначні грошові відправлення на іншу картку для підтримки родини, яка виїхала за кордон через війну. 

Після блокування рахунків чоловік не знає, як діяти у нинішній ситуації. Стверджує, що всі доходи були легальні.

"Таким чином мою дружину з двома дітьми ПриватБанк залишив без засобів до існування, ще й за кордоном, тому що я, її чоловік, на її валютну картку щомісяця пересилаю невеликі суми зі своєї зарплати, яких навряд чи вистачає на утримання сім'ї за кордоном. Походження грошей вони чудово знають, тому що пересилання йде з компанії, що надає цифрові платіжні рішення для морських компаній, яка спрощує виплату заробітної плати морякам", — йдеться у повідомленні.

Правила блокування карток  ПриватБанком

Згідно з нормами чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини у сфері банківської діяльності, ПриватБанк може застосовувати певні обмеження щодо рахунків у разі підозрілих операцій.

"Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні", — йдеться в інформації банку.

Наголошується, що всі банки, які працюють в Україні як суб'єкти первинного фінансового моніторингу, зобов'язані вживати заходів, що покликані запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. 
 
Всі платежі, які система розцінює як ризикові, можуть блокуватися автоматично. При цьому точні причини блокування не оприлюднюються з метою уникнення можливості для обходу моніторингу недобросовісними клієнтами. Норми законодавства дозволяють не уточнювати причини таких рішень.

Як правило, підозри можуть викликати такі дії клієнтів:

  • здійснення незвичних транзакцій;
  • перекази великих сум коштів без чіткої мети;
  • здійснення операції між рахунками, без документального підтвердження;
  • у зв'язку з судовим рішенням через наявність боргів.

У разі розірвання співпраці банк надасть можливість переказати кошти на рахунок іншого банку.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть заощаджувати на сервісі інформування. Зокрема, можна вимкнути послугу "Всі SMS" про рух коштів за картковим рахунком та не переплачувати щороку по 470 грн

Також ми розповідали про те, що ПриватБанк може обмежувати права клієнтів щодо кредитів. Зокрема, відмовляти в наданні кредитних коштів можуть військовослужбовцям.  

ПриватБанк гроші банки рахунки блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації