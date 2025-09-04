ПриватБанк дає можливість щороку заощаджувати на одному із сервісів 470 грн

Послуги в ПриватБанку — хто щорічно переплачує 470 грн
Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть щорічно заощаджувати на одній із важливих послуг 470 грн. Йдеться про відмову від смс-повідомлень "Всі SMS" про рух коштів за картковим рахунком.
Що треба знати про способи інформування у ПриватБанку
Як зазначили у ПриватБанку, всі тарифи щодо інформування оприлюднені на офіційному порталі. Вони можуть відрізняться залежно від того, який спосіб надходження сповіщення обрав клієнт.
Так, повідомлення, які банк надсилає через мобільний застосунок "Приват24", Telegram-бот, E-mail є безплатними для клієнтів.
Водночас підключення послуги "Всі SMS" передбачає щомісячне стягнення комісії. Така послуга важлива у тому випадку, коли у клієнта відсутня можливість використовувати смартфон чи немає інтернету.
Сервіс передбачає надходження SMS-повідомлень щодо абсолютно всіх фінансових операцій: під час зняття готівки, зарахування коштів на рахунок, під час здійснення безготівкових розрахунків.
Обходиться відповідна послуга громадянам щомісяця у 39 грн (468 грн за рік).
Як відмовитися від послуги "Всі SMS"
Клієнти банку можуть змінити канал інформування на безплатний у мобільному застосунку чи через вебверсію "Приват24". Для цього необхідно:
- зайти в меню "Налаштування";
- відкрити в застосунку чи у вебверсії "Канал інформування";
- обрати найбільш зручний канал інформування.
"Також ви можете змінити канал інформування, звернувшись на номер 3700 або в чат "Допомога Онлайн" на сайті банку. Усім клієнтам, окрім одержувачів пенсійних виплат, за замовчуванням встановлено інформування через Приват24. Для отримувачів пенсійних виплат за замовчуванням встановлено канал SMS (про зарахування від 2 000 грн, про списання повідомлення не направляються)", — додали у банку.
