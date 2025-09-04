ПриватБанк дає можливість щороку заощаджувати на одному із сервісів 470 грн

Застосунок ПриватБанку на телефоні та картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть щорічно заощаджувати на одній із важливих послуг 470 грн. Йдеться про відмову від смс-повідомлень "Всі SMS" про рух коштів за картковим рахунком.

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію держфінустанови.

Що треба знати про способи інформування у ПриватБанку

Як зазначили у ПриватБанку, всі тарифи щодо інформування оприлюднені на офіційному порталі. Вони можуть відрізняться залежно від того, який спосіб надходження сповіщення обрав клієнт.

Так, повідомлення, які банк надсилає через мобільний застосунок "Приват24", Telegram-бот, E-mail є безплатними для клієнтів.

Водночас підключення послуги "Всі SMS" передбачає щомісячне стягнення комісії. Така послуга важлива у тому випадку, коли у клієнта відсутня можливість використовувати смартфон чи немає інтернету.

Сервіс передбачає надходження SMS-повідомлень щодо абсолютно всіх фінансових операцій: під час зняття готівки, зарахування коштів на рахунок, під час здійснення безготівкових розрахунків.

Обходиться відповідна послуга громадянам щомісяця у 39 грн (468 грн за рік).

Як відмовитися від послуги "Всі SMS"

Клієнти банку можуть змінити канал інформування на безплатний у мобільному застосунку чи через вебверсію "Приват24". Для цього необхідно:

зайти в меню "Налаштування";

відкрити в застосунку чи у вебверсії "Канал інформування";

обрати найбільш зручний канал інформування.

"Також ви можете змінити канал інформування, звернувшись на номер 3700 або в чат "Допомога Онлайн" на сайті банку. Усім клієнтам, окрім одержувачів пенсійних виплат, за замовчуванням встановлено інформування через Приват24. Для отримувачів пенсійних виплат за замовчуванням встановлено канал SMS (про зарахування від 2 000 грн, про списання повідомлення не направляються)", — додали у банку.

