Захист даних клієнтів ПриватБанку — про які деталі у смартфоні варто подбати

Посилений захист даних — що треба знати клієнтам ПриватБанку
У державній фінустанові "ПриватБанк" попередили клієнтів про загрози з боку шахраїв для персональної інформації на смартфонах. Там детально розповіли, як посилити захист гаджетів, а також фінансових номерів, через які аферисти можуть дістатися до банківських акаунтів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.
Захист фінансового номера, прив'язаного до рахунку ПриватБанку
За інформацією фінустанови, у питанні захисту даних від шахраїв, у першу чергу, особливої уваги потребує фінансовий номер, що підв’язаний до банківських рахунків.
У банку рекомендують клієнтам посилити захист номера, виконавши кілька кроків. Йдеться про:
- Встановлення ПІН-коду для захисту SIM-картки.
- Заміну стандартного пароля SIM-картки на вигаданий власний, що захистить номер у разі втрати чи крадіжки телефона.
- Надання оператору банку більш детальної інформації про себе.
- Звернення до місцевого відділення мобільного оператора для внесення доповнення до номера телефону даних власника, копії паспорта тощо. Такий підхід дозволить захистити SIM-картку в разі спроб її перевипуску.
Як діяти у разі появи фактів шахрайства
У ПриватБанку рекомендують у разі втрати телефона не зволікати, а терміново сповістити банк, зателефонувавши за номером 3700 (безплатно з мобільного). Також одразу варто заблокувати картки та номер телефону. Клієнти у такому випадку повинні швидко зв'язатися з мобільним оператором, щоб заблокувати SIM-картку.
Окрім того, у банку доступна можливість подати звернення про факт шахрайства в застосунку "Приват24". Для цього необхідно:
- у меню "Комунікації" (праворуч у верхньому кутку);
- обрати "Повідомити про шахрайство";
- вказати деталі ситуації, що трапилася;
- повідомити номер телефону, з якого могли телефонувати шахраї, натиснути кнопку "Продовжити";
- зазначити дані та вибрати карту, за якою клієнт міг повідомити дані шахраям, натиснути "Продовжити";
- дотримуватися подальших рекомендацій на екрані.
Повідомити про шахрайство можна також у чаті "Допомога Онлайн" або через відділення банку.
