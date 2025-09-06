Захист даних клієнтів ПриватБанку — про які деталі у смартфоні варто подбати

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" попередили клієнтів про загрози з боку шахраїв для персональної інформації на смартфонах. Там детально розповіли, як посилити захист гаджетів, а також фінансових номерів, через які аферисти можуть дістатися до банківських акаунтів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Захист фінансового номера, прив'язаного до рахунку ПриватБанку

За інформацією фінустанови, у питанні захисту даних від шахраїв, у першу чергу, особливої уваги потребує фінансовий номер, що підв’язаний до банківських рахунків.

У банку рекомендують клієнтам посилити захист номера, виконавши кілька кроків. Йдеться про:

Встановлення ПІН-коду для захисту SIM-картки. Заміну стандартного пароля SIM-картки на вигаданий власний, що захистить номер у разі втрати чи крадіжки телефона. Надання оператору банку більш детальної інформації про себе. Звернення до місцевого відділення мобільного оператора для внесення доповнення до номера телефону даних власника, копії паспорта тощо. Такий підхід дозволить захистити SIM-картку в разі спроб її перевипуску.

Як діяти у разі появи фактів шахрайства

У ПриватБанку рекомендують у разі втрати телефона не зволікати, а терміново сповістити банк, зателефонувавши за номером 3700 (безплатно з мобільного). Також одразу варто заблокувати картки та номер телефону. Клієнти у такому випадку повинні швидко зв'язатися з мобільним оператором, щоб заблокувати SIM-картку.

Окрім того, у банку доступна можливість подати звернення про факт шахрайства в застосунку "Приват24". Для цього необхідно:

у меню "Комунікації" (праворуч у верхньому кутку);

обрати "Повідомити про шахрайство";

вказати деталі ситуації, що трапилася;

повідомити номер телефону, з якого могли телефонувати шахраї, натиснути кнопку "Продовжити";

зазначити дані та вибрати карту, за якою клієнт міг повідомити дані шахраям, натиснути "Продовжити";

дотримуватися подальших рекомендацій на екрані.

Повідомити про шахрайство можна також у чаті "Допомога Онлайн" або через відділення банку.



