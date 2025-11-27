Фінансовий моніторинг у ПриватБанку — що мають знати українці

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

З посиленням фінансового моніторингу в Україні клієнтам банків потрібно уважніше ставитися до своїх фінансових операцій. Наприклад, ПриватБанк може без попередження заблокувати банківські карти і закрити усі рахунки, якщо діяльність клієнтів виявиться підозрілою.

Чому ПриваБанк розриває договір

Вдаючись до таких дій ПриватБанк просто дотримується нових законів та актів Національного банку України (НБУ), зокрема частини 1 статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Іноді результати моніторингу призводять до того, що банк розриває співпрацю з клієнтами. Так, ПриватБанк уважно стежить:

за операціями з готівковими коштами;

за операціями на нетипові для клієнтів суми чи суму від 400 тис. грн;

за переказами, які належать політично значущим особам (PEP), тобто чиновники, депутати усіх рівнів;

за операціями фізосіб-підприємців та компаній, яким менше трьох місяців з дня відкриття.

Що буде з грошима на картці, якщо ПриватБанк припинить співпрацю

За клієнтом залишається право отримати власні кошти назад. Для цього, як вказується на сайті банку, їм треба впродовж 30 днів прийти у відділення з:

документом, який засвідчує право використовувати кошти на рахунках;

документом, що засвідчують особу;

з реєстраційним номером облікової картки платника податків.

У відділенні можна буде подати заяву на переказ грошей у іншу фінансову установу та надати реквізити банку.

У відділенні можна буде подати заяву на переказ грошей у іншу фінансову установу та надати реквізити банку.