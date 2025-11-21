У ПриватБанку пояснили, чи можна отримати торішню 1 тис. грн Зимової підтримки

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" мають змогу оформити грошову допомогу в 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка". У банку поінформували, чи можна доотримати кошти тим, хто не скористався такою можливістю минулого року.

Про це повідомив представник ПриватБанку у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Проблема з невиплаченою допомогою клієнтам ПриватБанку

Як випливає з одного з повідомлень у соцмережі, клієнтка з певних причин не скористалася правом отримати грошову "зимову" допомогу у 2024 році. Оскільки цьогоріч влада перезапустила відповідну програму, у неї виникло запитання, чи можна доотримати кошти, які не були виплачені державою попереднього разу.

Як відомо, торік українці мали змогу отримати аналогічну суму, однак на її оформлення було відведено певний ліміт часу, тому дехто міг не встигнути.

"А хто не отримав у 2024 році, можна ще отримати чи ні?" — йдеться у зверненні громадянина на сторінці у соцмережі.

Хто може отримати зимову тисячу у 2025 році

У ПриватБанку дали пояснення на звернення, наголосивши, що нині громадянам доступні виплати виключно за поточний рік.

"Зараз приймаються заявки за 2025 рік", — йдеться у відповіді представника фінустанови.

Для реєстрації на оформлення виплат за програмою "Зимова підтримка" доступні два способи:

у дистанційному режимі через мобільний застосунок "Дія";

шляхом особистого відвідування відділення Укрпошти.

Зокрема, клієнти ПриватБанку можуть це зробити через "Дію", виконавши такі кроки:

зайти в "Сервіси";

обрати "Допомога від держави";

перейти в розділ "Зимова Підтримка";

додати інформацію;

обрати карту "Національний кешбек" ПриватБанку.

Скористатися можливістю подачі заявок можна тим, хто перебуває на території Україні. Дедлайн прийому заявок — 24 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що для клієнтів ПриватБанку надали змогу отримувати щомісяця кешбек. Виплати будуть доступні за отримання/відправлення деяких переказів.

Також ми розповідали, що в ПриватБанку діє програма знижок у розмірі 30% на медичні послуги. Взяти участь в ній можуть лише власники спецкарток.