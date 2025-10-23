Відео
Головна Фінанси Субсидії на зиму 2025-2026 — в які терміни призначать допомогу

Субсидії на зиму 2025-2026 — в які терміни призначать допомогу

Дата публікації: 23 жовтня 2025 08:50
Оновлено: 08:59
Субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 — в які терміни призначать допомогу
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Восени у Пенсійному фонді України (ПФУ) почали здійснювати перерахунок житлових субсидій для нового опалювального сезону 2025–2026. Українцям уточнили, як вплине на терміни призначення допомоги дата відповідного звернення. 

Про це йдеться у публікації пресслужби ПФУ.

Читайте також:

Терміни призначення субсидії на зиму

За інформацією ПФУ, для громадян, які планують вперше отримати житлову субсидію чи яким з певних причин раніше відмовили у допомозі, терміни призначення допомоги можуть різнитися. Все залежить від того, коли саме було здійснене звернення до територіального органу Пенсійного фонду.

Згідно з правилами, субсидія призначається у разі подання пакета документів:

  1. У період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) — з початку опалювального періоду.
  2. Якщо звернення за допомогою відбулося пізніше — з місяця звернення.

Доходи домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії на опалювальний сезон враховують за перший та другий квартали, а дохід пенсіонерів — в розмірі отриманої пенсії за серпень поточного року.

Які документи потрібні та куди подавати

Як повідомляють у ПФУ, для призначення субсидії потрібно надати заяву та декларацію. Також залежно від обставин можуть запросити такі документи:

  • договір оренди житла, якщо людина проживає не в своїй оселі;
  • копію договору про реструктуризацію боргу, якщо раніше була заборгованість;
  • довідку ВПО, якщо звернення за призначенням субсидії відбувається за адресою фактичного проживання.

Подавати документи на житлову субсидію можна одним із таких способів за вибором:

  • через сервісний центр Пенсійного фонду;
  • поштою на адресу тероргану Фонду;
  • онлайн на порталі е-послуг Пенсійного фонду чи в мобільному застосунку "Пенсійний фонд".

Також документи можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адмінпослуг та через портал держпослуг "Дія".

Раніше ми писали, що українцям нададуть допомогу на новий сезон на основі поданих заяв у разі повторного звернення. Однак дехто може втратити таке право. 

Також ми розповідали, чи можуть призначати допомогу на оплату комунпослуг тим, хто у кого є заборгованість. Таким категоріям теж дають можливість претендувати на субсидії за певних вимог.  

