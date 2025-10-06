Субсидія для тих, хто має борг за комунальні послуги — як оформити у 2025 році

Гроші та квитанції для сплати комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) поінформували, за яких умов призначається допомога на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають заборгованість. Така категорія заявників теж може претендувати на субсидії за дотримання певних вимог.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на дані ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Субсидія для тих, хто має борг за комунальні послуги

Як пояснили у фонді, питання надання допомоги регулює постанова уряду від № 848 (пункт 14) Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Згідно з нею, українські родини, які мають певні борги за комунальні послуги, також зможуть подати заявку на призначення субсидій. Однак існують певні обмеження.

Згідно з чинними нормами законодавства, право на субсидію не надається домогосподарствам:

у яких є прострочена заборгованість у більш ніж три місяці з оплати однієї/кількох послуг ЖКГ;

розмір боргу на день звернення за субсидією більший за 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2025 році йдеться про суму у 680 грн), для дитбудинків сімейного типу, багатодітних та прийомних — якщо сума боргу не перевищує 4 тис. грн.

Під час призначення субсидії для внутрішніх переселенців заборгованість не враховується, якщо громадяни мешкають в оселі без договору оренди і борг утворився до моменту отримання довідки ВПО.

Як оформити субсидію боржникам

Житлову субсидію можуть призначити на послуги, де борг відсутній. Список послуг, на які має бути призначена допомога, повинні бути вказані у заяві.

Як наголошують у ПФУ, житлову субсидію для боржників можуть призначити у разі:

укладення договору про реструктуризацію боргу;

наявності документального підтвердження про сплату заборгованості;

оскарження заборгованості у судовому порядку.

Реструктуризація боргу дасть змогу боржникам знизити щомісячні платежі, продовжити тривалість погашення боргу, що дозволить зробити виплати зручнішими. З питань щодо причин виникнення та порядку погашення боргу з оплати комунальних послуг потрібно звернутись до виконавців комунальних послуг, які ведуть облік заборгованості.

Для того щоб оформити реструктуризацію, потрібно підготувати звернення з такою інформацією:

особистими даними;

номером договору;

сумою заборгованості;

обставинами порушення вимог договору;

пропозицією щодо реструктуризації заборгованості.

Нагадаємо, що під час звернення до ПФУ за оформленням субсидії на новий опалювальний сезон громадяни повинні мати при собі важливу довідку. Йдеться про інформацію щодо стану рахунку, де підтверджується відсутність заборгованості.

Ще ми писали, що клієнтам Нафтогазу рекомендують переходити на новий спосіб оплати за природний газ. Йдеться про електронні платіжки, які завжди будуть під рукою.