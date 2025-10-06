Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Субсидії у 2025 році — як оформити допомогу боржникам

Субсидії у 2025 році — як оформити допомогу боржникам

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 08:50
Субсидія для тих, хто має борг за комунальні послуги — як оформити у 2025 році
Гроші та квитанції для сплати комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) поінформували, за яких умов призначається допомога на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають заборгованість. Така категорія заявників теж може претендувати на субсидії за дотримання певних вимог.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на дані ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Субсидія для тих, хто має борг за комунальні послуги

Як пояснили у фонді, питання надання допомоги регулює постанова уряду від № 848 (пункт 14) Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Згідно з нею, українські родини, які мають певні борги за комунальні послуги, також зможуть подати заявку на призначення субсидій. Однак існують певні обмеження.

Згідно з чинними нормами законодавства, право на субсидію не надається домогосподарствам:

  • у яких є прострочена заборгованість у більш ніж три місяці з оплати однієї/кількох послуг ЖКГ;
  • розмір боргу на день звернення за субсидією більший за 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2025 році йдеться про суму у 680 грн), для дитбудинків сімейного типу, багатодітних та прийомних — якщо сума боргу не перевищує 4 тис. грн.

Під час призначення субсидії для внутрішніх переселенців заборгованість не враховується, якщо громадяни мешкають в оселі без договору оренди і борг утворився до моменту отримання довідки ВПО.

Як оформити субсидію боржникам

Житлову субсидію можуть призначити на послуги, де борг відсутній. Список послуг, на які має бути призначена допомога, повинні бути вказані у заяві.

Як наголошують у ПФУ, житлову субсидію для боржників можуть призначити у разі:

  • укладення договору про реструктуризацію боргу;
  • наявності документального підтвердження про сплату заборгованості;
  • оскарження заборгованості у судовому порядку.

Реструктуризація боргу дасть змогу боржникам знизити щомісячні платежі, продовжити тривалість погашення боргу, що дозволить зробити виплати зручнішими. З питань щодо причин виникнення та порядку погашення боргу з оплати комунальних послуг потрібно звернутись до виконавців комунальних послуг, які ведуть облік заборгованості.

Для того щоб оформити реструктуризацію, потрібно підготувати звернення з такою інформацією:

  • особистими даними;
  • номером договору;
  • сумою заборгованості;
  • обставинами порушення вимог договору;
  • пропозицією щодо реструктуризації заборгованості.

Нагадаємо, що під час звернення до ПФУ за оформленням субсидії на новий опалювальний сезон громадяни повинні мати при собі важливу довідку. Йдеться про інформацію щодо стану рахунку, де підтверджується відсутність заборгованості.  

Ще ми писали, що клієнтам Нафтогазу рекомендують переходити на новий спосіб оплати за природний газ. Йдеться про електронні платіжки, які завжди будуть під рукою.   

комунальні послуги субсидії виплати ПФУ гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації