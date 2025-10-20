Відео
Україна
Зимові субсидії — хто не отримає без важливого документа

Зимові субсидії — хто не отримає без важливого документа

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 08:50
Оновлено: 08:53
Оформлення субсидії — кому не призначать без важливого документа
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, що під час оформлення житлової субсидії на природний газ на опалювальний сезон 2025-2026 від громадян можуть вимагати документ щодо стану рахунку з підтвердженням відсутності з боргу. Там уточнили, як можна отримати документ.

Про це йдеться у матеріалах Нафтогазу у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Що треба знати про довідку щодо відсутності боргів 

За інформацією компанії, йдеться про надання клієнтам документа з підтвердженням факту відсутності протермінованих боргів перед постачальником за ресурс.

Восени отримання документа від компанії щодо відсутності боргів за газ стало знову актуальним. Пенсійний фонд України (ПФУ) може запитати від клієнтів під час визначення права на субсидії на комунальні послуги на майбутній опалювальний сезон таку довідку. ПФУ повідомив, що деякі громадяни мають звернутися з повторною заявою та низкою документів для оформлення допомоги в оплаті послуг. Громадянам можуть відмовити в наданні субсидії за наявності боргів.  

Зокрема, доступна можливість отримати такий документ у власному кабінеті ГК "Нафтогаз Україна", що дасть змогу не витрачати час на звернення до відділень компанії.

Як самому отримати документ про відсутність боргу

Клієнтам, які хочуть оформити субсидію, надали інструкцію отримання довідки про відсутність боргів самостійно. Доступні такі способи:

  1. В особистому кабінеті.
  2. В чат-ботах у Viber та Telegram.
  3. В терміналах самообслуговування (від Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay та City24).

Отримати довідку онлайн можна, виконавши такі кроки:

  • необхідно на порталі зайти в особистий кабінет;
  • обрати "Онлайн-послуги";
  • натиснути "Довідка про стан рахунку";
  • обрати "Сформувати";
  • скачати сформований документ.

Також довідку надають в Центрах обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України", де треба лише надати паспорт та номер ЕІС-коду.

Раніше ми писали про терміни звернення за субсидією. Якщо громадяни подадуть документи до 30 листопада, то її призначать з початку холодного періоду, якщо пізніше — з місяця звернення. 

Також ми розповідали, коли українцям можуть надавати пільги на послуги ЖКГ у разі зміни адреси проживання. Для цього необхідно дотримуватися певних правил.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
