Житлова субсидія на зимовий період — що варто знати про оформлення

Українці, які потрапили у складну життєву ситуацію та мають проблеми з оплатою комунальних послуг, можуть звернутися за оформленням житлової субсидії. Механізм для подачі документів максимально спростили.

Про те, як можна подати заявки на допомогу, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як подати заяву на житлову субсидію

В Україні для громадян доступна спрощена процедура звернення за субсидією, що не вимагає збирання документів та витрати часу для заповнення декларації. Згідно з нею, необхідно лише подати спрощене звернення, а заяву та декларацію оформлять фахівці Пенсійного фонду на основі наявної інформації з офіційних реєстрів.

Доступні такі варіанти для спрощеного звернення за призначенням субсидії:

На сайті е-послуг або в мобільному застосунку ПФУ (розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу"); На порталі "Дія" (через розділ "Заява на субсидію"); Через центри надання адмінпослуг; Особисто в органах Пенсійного фонду; Через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міськради; Через пошту Пенсійного фонду.

Правила перепризначення допомоги на зиму

У жовтні Пенсійний фонд розпочав перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств перепризначення допомоги відбудеться автоматично, а деяким громадянам необхідно буде подати нову заяву.

Перегляд стосується тих, хто раніше отримував допомогу або мав нульову суму в літній період, без змін у складі родини чи інших обставин, що впливають на право на субсидію. У разі змін обставин необхідно повідомити відомство для уникнення помилок у нарахуваннях.

Повторно звернутись за допомогою потрібно:

у разі змін у складі родини/місці проживання;

якщо були непогашені борги за ЖКГ/договір про реструктуризацію;

якщо були додані чи змінені постачальники послуг;

у разі оскарження заборгованості у суді.

У разі подачі заяви до 30 листопада, то субсидію призначать з початку сезону, а якщо після цієї дати, то з місяця подання пакета документів.

Декому буде загрожувати втрата частини виплат. Це може статися у разі:

несвоєчасного інформування ПФУ про зміни;

збільшення доходів без повідомлення;

появи заборгованості;

недостовірної інформації в декларації про доходи.

