Грошове забезпечення військовослужбовців: на скільки зростуть стартові оклади та доплати

Військові на завданні, гроші в кишені. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовцям у тилу планують підвищити мінімальні оклади до 30 тисяч гривень. Грошове забезпечення командирам різних рівнів хочуть збільшити приблизно вдвічі.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди", передають Новини.LIVE.

Які оклади та доплати отримуватимуть військові

У травні 2026 року мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становить 20 130 грн. Ця сума зростає залежно від звання, посади, вислуги років, місця несення служби, участі в бойових діях, виду та роду військ тощо.

Передбачається, що стартовий оклад збільшиться до 30 000 грн. Приблизно вдвічі збираються збільшити грошове забезпечення командирів різних рівнів.

Хто отримуватиме найбільші виплати

Значно більше платитимуть захисникам, які підпишуть так звані "бойові" контракти. Урядовці й військове керівництво пропонують запровадити систему винагород за ризик "10/20/40":

Читайте також:

10 000 грн — за кожен день перебування на позиції;

20 000 грн/день — за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка);

40 000/день — за активні наступальні дії.

"В середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч на місяць", — пояснив залучений до розробки армійської реформи співрозмовник видання.

Виплати за системою "10/20/40" будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

У виданні наголосили, що описані в матеріалі пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Йдеться про актуальні напрацювання Міноборони, Генштабу й Офісу президента України, які можуть кардинально змінитися до фінального ухвалення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки "бойових" нарахують військовослужбовцям у травні. Остаточна сума залежить від місця проходження служби, складності поставлених завдань, участі в бойових діях та інших умов. В деяких частинах військовим також виплатять матеріальну допомогу, оздоровчі та підйомну допомогу.

Також Новини.LIVE писали про виплати військовослужбовцям при звільненні. Для контрактників і кадрових військовослужбовців передбачена одноразова грошова допомога. Розмір виплати становить від 25 до 50% грошового забезпечення за кожен рік служби.