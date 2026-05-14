Головна Фінанси Не 30 000 грн: грошове забезпечення військових хочуть рахувати по-новому

Дата публікації: 14 травня 2026 15:50
Грошове забезпечення військових хочуть прив’язати до середньої зарплати в Україні: який мінімум пропонують
Військові на навчаннях, гроші в кишені. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Грошове забезпечення військовослужбовців пропонують нараховувати відповідно до середньої зарплати в Україні. За новою ініціативою також обов’язкова індексація окладів захисників. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Як пропонують змінити грошове забезпечення ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15245, який має встановити гарантований базовий рівень грошового забезпечення для військовослужбовців. Ініціатива спрямована на посилення соціального захисту військових, забезпечення стабільних виплат та збереження професійних кадрів у ЗСУ.

Документом пропонують запровадити автоматичну індексацію грошового забезпечення. Перерахунок планують проводити щоквартально — з першого числа місяця після завершення кварталу. Виплати мають збільшуватися на коефіцієнт, який становитиме 150% від показника зростання середньої зарплати в Україні за попередній квартал.

Механізм такого підвищення Кабмін визначатиме окремо.

Крім того, законопроєкт передбачає мінімальний гарантований рівень грошового забезпечення військових — не нижче 150% середньої заробітної плати в країні за квартал, що передує виплаті.

Звідки планують брати гроші

На стартовому етапі фінансування змін пропонують здійснювати в межах уже передбачених оборонних видатків. Якщо цього буде недостатньо, додаткові кошти можуть виділяти з резервного фонду держбюджету.

Надалі фінансування ініціативи також планують забезпечувати коштом оборонного бюджету, а частину витрат — компенсувати завдяки скороченню неефективних державних витрат і детінізації економіки.

Також автори документа допускають використання коштів програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що нардеп назвав реальний сценарій щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців в Україні. Наразі до Ради не надходило чітких розрахунків від Міноборони. На порядку денному є лише один законопроєкт.

Також Новини.LIVE писали, що військовий збір пропонують спрямувати на виплати захисникам. Очікується, що відповідний законопроєкт ухвалять найближчим часом. Це дозволить збільшити річне фінансування армії на понад 200 мільярдів гривень.

середня зарплата грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
