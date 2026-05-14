Грошове забезпечення військових хочуть прив’язати до середньої зарплати в Україні: який мінімум пропонують

Грошове забезпечення військовослужбовців пропонують нараховувати відповідно до середньої зарплати в Україні. За новою ініціативою також обов’язкова індексація окладів захисників. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Як пропонують змінити грошове забезпечення ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15245, який має встановити гарантований базовий рівень грошового забезпечення для військовослужбовців. Ініціатива спрямована на посилення соціального захисту військових, забезпечення стабільних виплат та збереження професійних кадрів у ЗСУ.

Документом пропонують запровадити автоматичну індексацію грошового забезпечення. Перерахунок планують проводити щоквартально — з першого числа місяця після завершення кварталу. Виплати мають збільшуватися на коефіцієнт, який становитиме 150% від показника зростання середньої зарплати в Україні за попередній квартал.

Механізм такого підвищення Кабмін визначатиме окремо.

Крім того, законопроєкт передбачає мінімальний гарантований рівень грошового забезпечення військових — не нижче 150% середньої заробітної плати в країні за квартал, що передує виплаті.

Звідки планують брати гроші

На стартовому етапі фінансування змін пропонують здійснювати в межах уже передбачених оборонних видатків. Якщо цього буде недостатньо, додаткові кошти можуть виділяти з резервного фонду держбюджету.

Надалі фінансування ініціативи також планують забезпечувати коштом оборонного бюджету, а частину витрат — компенсувати завдяки скороченню неефективних державних витрат і детінізації економіки.

Також автори документа допускають використання коштів програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій.

