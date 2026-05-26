Грошове забезпечення військових: в уряді придумали, де знайти кошти

Уряд України знайшов варіант, де знайти гроші на фінансування виплат військовослужбовцям. Кредит Європейського Союзу при цьому не використовуватимуть.

Де братимуть кошти на утримання армії

Раніше українська влада розраховувала профінансувати ці видатки за допомогою кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро. Однак у Єврокомісії від самого початку виступили проти використання цих коштів на виплату зарплат військовим.

"У ЄС категорично проти виділяти кредитні гроші на зарплати. Вони фінансують лише дефіцит бюджету", — сказав співрозмовник видання, який бере участь у переговорах щодо залучення міжнародної фінансової допомоги.

У межах цього кредиту фінансування грошового забезпечення військовослужбовців узагалі не закладене.

Одним із можливих рішень могло б стати розширення дефіциту державного бюджету на 70–100 млрд гривень — саме так оцінюють потребу у додатковому фінансуванні. Проте проти такого кроку виступає Міжнародний валютний фонд, який раніше погодив з Україною параметри збалансованого бюджету.

За словами джерела, знайомого з перебігом перемовин, МВФ не підтримує ідею перегляду бюджетних показників.

Наразі уряд обговорює інший механізм. Йдеться про можливість передати фінансування окремих військових програм міжнародним партнерам України. Зараз ці проєкти оплачуються коштом внутрішніх надходжень бюджету.

"Тобто ці контракти передаються на фінансування партнерам. У результаті бюджетні кошти на ці суми вивільняються і можуть йти на зарплати військовим", — пояснив співрозмовник.

Також він уточнив, що під час наступних переговорів із МВФ українська сторона планує обговорити принципову можливість такого підходу. Після цього мають відбутися окремі консультації з державами-партнерами.

Куди спрямують кредит ЄС

Фінансування, яке Україна отримує від Європейського Союзу, зокрема й у межах кредиту на 90 млрд євро, не передбачає використання коштів на грошове забезпечення військових. ЄС займає у цьому питанні незмінну позицію та не планує її переглядати.

Згідно з домовленостями, кошти розподіляються за двома напрямками:

30 млрд євро — на підтримку державного бюджету, включно з виплатами медикам, освітянам і держслужбовцям;

60 млрд євро — на інвестиції в оборонну галузь та закупівлю зброї.

У Єврокомісії наголошують, що забезпечення виплат військовослужбовцям має здійснюватися виключно за рахунок внутрішніх доходів українського бюджету. Саме тому влада зараз змушена шукати додаткові джерела фінансування всередині країни.

