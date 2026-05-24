Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошове забезпечення в ЗСУ: скільки доплачують військовим на відновленні

Грошове забезпечення в ЗСУ: скільки доплачують військовим на відновленні

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 11:02
Які доплати отримують військові на відновленні: суми у травні 2026 року
Військові після виконання бойового завдання, гроші. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після певного часу виконання завдань на передовій підрозділи Збройних сил України можуть виводити із зони активних бойових дій для відновлення боєздатності. У цей період військовослужбовці й надалі отримують основне грошове забезпечення, а за визначених умов — і додаткові виплати.

Новини.LIVE розповідають, які надбавки належать військовим на відновленні у травні 2026 року.

Реклама

За яких умов на відновленні нараховують доплати

Як зазначають на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, факт перебування підрозділу на відновленні має підтверджуватися спеціальним директивним документом. Саме ним визначаються завдання щодо перебування військової частини у резерві Головнокомандувача ЗСУ або її подальшого застосування за окремим рішенням.

Методичні рекомендації, затверджені 2 березня 2023 року заступником начальника Генерального штабу ЗСУ №346/345, передбачають, що право на додаткову винагороду виникає лише за одночасного виконання кількох вимог:

Реклама
  • включення військової частини до складу діючих угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ;
  • наявний бойовий наказ чи розпорядження командира про виконання бойових або спеціальних завдань.

Крім того, військовослужбовець повинен фактично брати участь у виконанні таких завдань у складі відповідного угруповання чи резерву.

Читайте також:
Реклама

Розмір доплат військовим на відновленні

Для військових частин, які входять до складу діючих угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ та виконують бойові чи спеціальні завдання відповідно до бойових наказів, передбачена додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень на місяць. Виплата нараховується пропорційно часу участі у виконанні бойових завдань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки "бойових" нарахують військовим у травні. Сума залежить від місця проходження служби, складності поставлених завдань, участі в бойових діях та інших умов. Крім того, захисники можуть отримати додаткові надбавки.

Реклама

Також Новини.LIVE писали, що грошове забезпечення військовослужбовців планують підвищити. Зростуть також "бойові" та інші надбавки. В мережі з’явився документ з новими сумами виплат захисникам.

відновлення грошове забезпечення виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації