Які доплати отримують військові на відновленні: суми у травні 2026 року

Військові після виконання бойового завдання, гроші. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після певного часу виконання завдань на передовій підрозділи Збройних сил України можуть виводити із зони активних бойових дій для відновлення боєздатності. У цей період військовослужбовці й надалі отримують основне грошове забезпечення, а за визначених умов — і додаткові виплати.

Новини.LIVE розповідають, які надбавки належать військовим на відновленні у травні 2026 року.

За яких умов на відновленні нараховують доплати

Як зазначають на Порталі соціального забезпечення Міністерства оборони України, факт перебування підрозділу на відновленні має підтверджуватися спеціальним директивним документом. Саме ним визначаються завдання щодо перебування військової частини у резерві Головнокомандувача ЗСУ або її подальшого застосування за окремим рішенням.

Методичні рекомендації, затверджені 2 березня 2023 року заступником начальника Генерального штабу ЗСУ №346/345, передбачають, що право на додаткову винагороду виникає лише за одночасного виконання кількох вимог:

включення військової частини до складу діючих угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ;

наявний бойовий наказ чи розпорядження командира про виконання бойових або спеціальних завдань.

Крім того, військовослужбовець повинен фактично брати участь у виконанні таких завдань у складі відповідного угруповання чи резерву.

Розмір доплат військовим на відновленні

Для військових частин, які входять до складу діючих угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ та виконують бойові чи спеціальні завдання відповідно до бойових наказів, передбачена додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень на місяць. Виплата нараховується пропорційно часу участі у виконанні бойових завдань.

