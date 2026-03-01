Ощадбанк може реанімувати стару картку й списати комісію — деталі скарги

Відділення банку та карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" передбачені два види комісії, які можуть стягуватися за умовчанням, навіть якщо картками не користуватися. Про те, в яких ситуаціях списуються кошти, розповіли деякі клієнти банку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін", де можна залишити відгук про роботу банку.

Стягнення комісій за умовчанням в Ощадбанку

З проблемою втрати коштів з рахунку, який не використовувався тривалий час, розповіла одна з клієнток банку.

Вона зазначила, що на одній з карт лежала певна сума коштів грошової допомоги для дітей, яку вона не чіпала. Коли виникла необхідність зняти гроші, з'ясувалося, що банк списав 500 грн. У фінустанові на це повідомили, що йдеться про дію комісії через відсутність руху коштів на рахунку.

Через це жінка звернулася до банку для припинення обслуговування та повного закриття рахунку. Однак через деякий час отримала повідомлення з попередженням, що картку не закрито і є загроза списання комісії. Клієнтці рекомендували нею користуватися.

"Я намагалася додзвонитися на гарячу лінію, мене переводили від одного менеджера до іншого. В результаті "5-й" менеджер мені каже, що мій рахунок був випадково реаміновиний!.. Втім, сьогодні вже кінець лютого, мені повинні були передзвонити і переслати знову довідку про закриття! Нічого нема! Я розумію, що зараз дуже важкий час, але він важкий у всіх і зайві нерви нікому не потрібні!", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Які передбачені комісії в Ощадбанку

Раніше у банку попереджали про дію двох видів комісії, згідно з чинними внутрішніми правилами:

За обслуговування активного рахунку (для деяких карт); За обслуговування неактивного рахунку.

Зокрема, для того, щоб закрити рахунок, клієнт має особисто звернутись у відділення банку для написання заяви. Закрити картку неможливо дистанційно. Зробити це можна тільки у тому відділенні, де її було видано, або в тому ж регіоні.

Проте, якщо на картці є борг, то його необхідно погасити, інакше рахунок не закриється й надалі почне нараховуватися комісія.

Повне автоматичне анулювання картки можливе лише через три роки за умови її невикористання.

Що ще треба знати про закриття рахунку

Також у банку наголосили на необхідності закриття рахунку для уникнення списання такого виду комісії. У разі, якщо клієнти Ощадбанку перебувають за кордоном чи в іншому регіоні, то можна оформити довіреність.

Для біженців така процедура доступна у консульстві своєї країни перебування. На цій основі довіреній особі можна буде закрити картковий рахунок. Для цього їй необхідно особисто прийти у відділення банку та подати заяву.

Картку потрібно буде віддати працівнику банку, який зобов'язаний її знищити.

