Головна Фінанси 8 000 грн за програмою "єЯсла" — хто не зможе отримати виплати

8 000 грн за програмою "єЯсла" — хто не зможе отримати виплати

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 17:35
Допомога за програмою "єЯсла" — кому не виплатять 8 000 грн
Мама працює за комп'ютером й тримає дитину на руках. Фото: Freepik

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала нова державна програма "єЯсла", спрямована на підтримку батьків, які вирішили вийти на роботу після того, як дитині виповнився один рік. Проте фізичні особи-підприємці поки не можуть оформити державну допомогу в межах цієї програми.

Про це повідомило видання "7eminar".

Читайте також:

Умови для отримання допомоги

Право на щомісячну виплату мають матері або інші законні представники дитини віком від 1 до 3 років (крім прийомних батьків і патронатних вихователів), які фактично доглядали за дитиною та вийшли на роботу на умовах повного робочого часу.

Розмір щомісячної допомоги у 2026 році становить:

  • 8 000 гривень — стандартний розмір виплати;
  • 12 000 гривень — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

Допомога призначається з місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився один рік, і виплачується до досягнення дитиною трирічного віку.

Чому ФОП не може отримати виплати

Фахівці пояснили, що чинний порядок реалізації програми не враховує самозайнятих осіб фізичних осіб-підприємців, які фактично здійснюють професійну діяльність, отримують дохід, сплачують податки та єдиний соціальний внесок, але не перебувають у трудових відносинах. 

Відповідно матері-підприємниці, які продовжують або відновлюють підприємницьку діяльність після народження дитини та несуть податкове навантаження на рівні з найманими працівниками, позбавлені доступу до державної підтримки в межах програми "єЯсла".

Водночас видання зазначає, що петиція щодо розширення кола отримувачів допомоги за цією програмою вже збирає голоси і є вірогідність, що невдовзі будуть впроваджені відповідні зміни.

Раніше ми розповідали, на які допологові виплати можуть розраховувати у 2026 році жінки, які не працюють.

Також дізнавайтеся, як подати заяву на виплату 50 000 грн при народженні дитини.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
