Допомога за програмою "єЯсла" — кому не виплатять 8 000 грн

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала нова державна програма "єЯсла", спрямована на підтримку батьків, які вирішили вийти на роботу після того, як дитині виповнився один рік. Проте фізичні особи-підприємці поки не можуть оформити державну допомогу в межах цієї програми.
Про це повідомило видання "7eminar".
Умови для отримання допомоги
Право на щомісячну виплату мають матері або інші законні представники дитини віком від 1 до 3 років (крім прийомних батьків і патронатних вихователів), які фактично доглядали за дитиною та вийшли на роботу на умовах повного робочого часу.
Розмір щомісячної допомоги у 2026 році становить:
- 8 000 гривень — стандартний розмір виплати;
- 12 000 гривень — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (із застосуванням коефіцієнта 1,5).
Допомога призначається з місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився один рік, і виплачується до досягнення дитиною трирічного віку.
Чому ФОП не може отримати виплати
Фахівці пояснили, що чинний порядок реалізації програми не враховує самозайнятих осіб фізичних осіб-підприємців, які фактично здійснюють професійну діяльність, отримують дохід, сплачують податки та єдиний соціальний внесок, але не перебувають у трудових відносинах.
Відповідно матері-підприємниці, які продовжують або відновлюють підприємницьку діяльність після народження дитини та несуть податкове навантаження на рівні з найманими працівниками, позбавлені доступу до державної підтримки в межах програми "єЯсла".
Водночас видання зазначає, що петиція щодо розширення кола отримувачів допомоги за цією програмою вже збирає голоси і є вірогідність, що невдовзі будуть впроваджені відповідні зміни.
