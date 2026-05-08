Укрпошта по-новому разраховуватиме вартість перевезення: що це означає для клієнтів

Вантажіка з логотипом Укрпошти, коробки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Укрпошта по-новому розраховуватиме вартість магістральних автоперевезень. Так, ціни послуг підрядників автоматично коригуватимуть, зважаючи на ринкову вартість дизпалива. Відомо, чи вплинуть ці зміни на тарифи для клієнтів Укрпошти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу компанії.

Що змінює Укрпошта

За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, коли пальне різко дорожчає, перевізники не залишають це без уваги: вони змінюють умови або скасовують окремі рейси. Однак за правилами публічних закупівель вартість уже укладених тендерних договорів змінюватися не може. Тож існував ризик, що доставки будуть зірвані.

"Тому ми прив'язали ціни на послуги, які надаються Укрпошті, до середньоринкових цін на паливо з офіційних джерел. Так компанія працюватиме стабільно, не зупинить перевезення і діятиме прозоро", – пояснив він.

Перші договори на перевезення вантажівками в межах країни з офіційно закріпленим механізмом автоматичного коригування цін Укрпошта уклала в останні дні квітня. Прив'язку зробили до середньоринкових цін на дизель з офіційних джерел.

Читайте також:

Що буде з тарифами Укрпошти для населення

Зміни торкнуться лише вартості послуг, які Укрпошті надають підрядники. Тобто це не стосується відправників, тож тарифи для населення не переглядатимуть. Паралельно компанія не відмовляється від інвестицій в автоматизацію, розвиває мережу поштоматів і точок видачі. Це дозволяє тримати на рівні операційні витрати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Укрпошта встановила свої перші поштомати у Києві. В компанії вважають, що тепер черги у відділеннях зменшаться. Також клієнтам запропонували нову функцію у застосунку поштового оператора.

Ще Новини.LIVE пояснювали, хто з поштових операторів в Україні пропонує найнижчі тарифи на відправлення посилок. Наприклад, найбільша приватна компанія — Нова пошта, формує тарифи відповідно до типу і ваги відправлення. Натомість на Укрпошті тариф залежить від об’єму відправлення, тоді як Meest Пошта використовує вагову модель формування тарифів.