Поштомати Укрпошти з’явилися ще в п’яти містах: де можна отримати посилку без черг

Відділення Укрпошти, поштомати Укрпошти. Фото: УНІАН, Ігор Смілянський/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" розширив мережу внутрішніх поштоматів ще на п’ять міст. В планах компанії додати ще понад 1 000 зовнішніх поштоматів і точок видачі посилок до кінця року.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передають Новини.LIVE.

Де з’явилися поштомати Укрпошти

Гендиректор компанії зазначив, що проєкт "Експрес-вікно" для посилок, запроваджений раніше, не мав успіху. Адже деякі наші клієнти не погоджувалися, що швидка видача посилки має бути поза чергою, поки хтось готує книжечку з показниками лічильника.

"Врахували це — і більше місяця тому розпочали пілотний проєкт з видачі посилок у 121 відділенні Києва через внутрішні поштомати. Тепер уже можна сказати, що проєкт став "хітом"", — йдеться у дописі.

Відсьогодні, 10 червня, внутрішні поштомати запрацювали ще у п’яти містах Україні, як от:

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Дніпро;

Запоріжжя;

Кривий Ріг;

Кам’янське;

Кропивницький.

Наступними містами, де з’являться поштомати Укрпошти, будуть Вінниця та Одеса. Поступово отримувати посилки без оператора зможуть клієнти компанії по всій країні.

Що ще планує Укрпошта

У компанії підрахували, 7 із 10 клієнтів Укрпошти отримують відправлення через поштомати. Позитивна реакція користувачів на новий формат обслуговування стала підставою для перегляду планів розвитку мережі. Якщо раніше в межах першого етапу проєкту передбачалося встановлення 400 поштоматів, то тепер цей показник збільшили до 600.

Водночас гендиректор Укрпошти наголосив, що скористатися внутрішніми поштоматами можна для отримання вже оплачених відправлень. Традиційне обслуговування через операторів поштових відділень залишається доступним для всіх клієнтів.

Крім того, до кінця 2026 року компанія планує розширити мережу автоматизованих точок видачі, встановивши ще понад 1 000 зовнішніх поштоматів та пунктів отримання посилок.

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