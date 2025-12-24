Виплати для людей з інвалідністю — в трьох регіонах можна отримати 4,2 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Громадська організація "Fight For Right/Боротьба за права" у грудні 2025 року відкрила реєстрацію на надання фінансової допомоги людям з інвалідністю на базові потреби. Виплати доступні у трьох українських регіонах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.

Хто з українців отримає фіндопомогу від Fight For Right

Як зазначається, громадська організація "Fight For Right" прагне надати підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з інвалідністю, яких безпосередньо торкнулась війна. Програму реалізують у таких областях:

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Полтавській.

Програма спрямована на надання допомоги сім'ям та людям з інвалідністю, які стикаються з викликами війни.

У рамках "Help Localisation Facility" особливо запрошують звертатися за допомогою тих, хто отримав інвалідність за останні дев’ять місяців.

За проєктом "From Loss to Resilience" можна отримати фінансову допомогу до 4,2 тис. грн для покриття базових потреб.

"Ми продовжуємо підтримувати людей, які були змушені переселитися й зараз проживають у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях... Ми фокусуємося на рівному розподілі необхідних ресурсів для тих, хто потребує допомоги найбільше, зокрема у вразливих регіонах", — йдеться у повідомленні.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Для того, щоб отримати допомогу від громадської організації "Fight For Right", необхідно заповнити спеціальну анкету.

Водночас організатори пояснюють, що сам факт заповнення анкети ще не надасть гарантію отримання допомоги, є лише необхідним кроком для її розгляду. Кошти нададуть тим, хто потребує їх найбільше.

Усі деталі щодо реалізації програми підтримки можна дізнатися за таким контактом: 0 800 30 66 33.

