Україна
Картка Нацкешбеку в Ощадбанку — клієнтам назвали умови відкриття

Картка Нацкешбеку в Ощадбанку — клієнтам назвали умови відкриття

Дата публікації: 15 грудня 2025 06:01
В Ощадбанку пояснили, як відкрити картку Національного кешбека — деталі
Людина тримає телефон у руці. Фото: Unsplash

В Україні наприкінці 2025 року розпочалися державні виплати, спрямовані на те, щоб підтримати людей у зимовий період. Як і торік, за програмою "Зимова підтримка" усім українцям виплачують по 1 тисячі гривень. Виплату нараховуватимуть на карту "Національного кешбеку", тож усе більше людей цікавиться, як її відкрити.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як це зробити у мобільному застосунку Ощадбанку. 

Читайте також:

Як відкрити картку "Національного кешбеку" в Ощадбанку

В одному із коментарів на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook представник державного банку зазначив, що для початку потрібно перевірити наявність карти для отримання виплати. "Національний кешбек". Якщо така є, у застосунку Дія" потрібно подати заявку: відкрити розділ "Сервіси", обрати пункт "Зимова підтримка" та карту "Національний кешбек від Ощаду".

Відкрити картку "Національний кешбек" можна у мобільному додатку Ощадбанку за таким алгоритмом:

  • мої можливості;
  • замовити карту;
  • "Національний кешбек".

Після цього користувач, знову ж таки, виконує описані вище кроки.

"Після опрацювання заявки гроші мають надійти на карту вказану в заявці", — йдеться у повідомленні. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що оформити "Зимову підтримку" у 2025 році можна також у відділеннях Ощадбанку. Однак банк допомагає лише визначеним категоріям громадян, серед яких: 

  • клієнти, яким більш ніж 65 років й не мають застосунку "Дія";
  • не мають ідентифікаційного коду з релігійних міркувань, будь-якого віку;
  • особи, які є опікунами чи піклувальниками неповнолітніх дітей. 
  • батьки дітей, які змінили прізвище, тому в "Дії" нема можливості підтягнути свідоцтва про народження дитини. 

Працівники банку мають перевірити, чи не отримав заявник раніше виплати. Після цього відкриють рахунок. 

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть отримати зимову тисячу без Дії. В банку пояснили, як це зробити. Також ми писали, хто з пенсіонерів має замінити картки в Ощадбанку

Ощадбанк банки банк нацкешбек картка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
