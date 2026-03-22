Термін дії карт Ощадбанку: деяким клієнтам потрібен перевипуск

Банківська карта в руках.

У державному "Ощадбанку" вже за кілька місяців низці карт загрожуватиме закриття, у зв'язку з чим українцям необхідно звернутися до банківських відділень для уточнення відповідної інформації. Йдеться про ті картки, які неодноразово пролонгували через завершення терміну дії з лютого 2022 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської установи.

Читайте також:

Коли черговий дедлайн терміну дії карт Ощадбанку

Деякі клієнти на сторінці банку у соцмережі Facebook цікавляться питанням терміну чинності карт, оформлених до повномасштабної війни.

За інформацією банку, поки що такі картки можуть вважатися повноцінним платіжним засобом. Ними можна вільно:

Розраховуватися у торгових мережах; Здійснювати грошові перекази; Знімати готівку у банкоматах; Виконувати інші операції.

Лише можуть виникнути незручності зі старими картками під час оплати онлайн, де необхідно вводити термін дії. Також труднощі можливі у тих, хто перебуває за кордоном.

Загалом, згідно з планами банку, картки з неодноразово продовженим терміном дії будуть дійсними до кінця 30 червня поточного року. Після цього частину з них можуть закрити. З огляду на це, клієнтам варто звернутися до банку для уточнення інформації та за необхідності — здійснити перевипуск, щоб не залишитися без доступу до рахунків.

Зокрема, вчасну заміну карт мають зробити громадяни, які перебувають за межами країни. Згідно з правилами банку, вони за можливості можуть або особисто прийти у відділення, або зробити це через довірену особу.

Як перевірити чинність картки Ощаду

За даними фінустанови, для перевірки відомостей щодо карт треба зателефонувати до контакт-центру з фінансового номера телефону, що прив'язаний до картки.

Уточнити інформацію про оновлення карт можна за такими каналами зв'язку з банком:

контакт-центр: 0-800-210-800;

вебдзвінок на офіційному сайті банку;

дзвінок у вайбер.

Водночас, клієнти, які є власниками старих карт, і перебувають за кордоном, можуть здійснити перевірку, зателефонувавши з фінансового номера телефону до банку за таким номером: 044-247-84-18.

Раніше ми повідомляли, що Ощадбанк може стягувати з заблокованих карт по 900 грн. Йдеться про проблему блокування ВІП-карт тим, хто перебуває за кордоном і не може прибути у відділення для надання необхідних документів у рамках фінмоніторингу.

Також писали, що в Ощадбанку дехто не може оформити допомогу від держави, адже необхідно їхати у ті відділення в регіонах, де були відкриті рахунки ПФУ. З такою проблемою зіткнулися ті, хто переїхав.

Часті питання

Хто втратив доступ до рахунків в Ощадбанку у 2026 році

Цього року банк закрив низку карт громадянам, термін яких сплив з лютого 2022 року, однак більшості вчергове було продовжено чинність.

Під блокування потрапили такі типи карт:

з терміном дії, що завершився у період з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, і за якими у вересні-жовтні 2025-го не відбувалося фіноперацій;

з терміном дії, що добіг кінця з лютого 2022-го до жовтня 2025-го з нульовим рахунком та відсутністю за шість місяців руху коштів.

Як уникнути блокування карт в Ощадбанку

Клієнтам може загрожувати блокування рахунків також з інших причин. Це може статися через закон про фінансовий моніторинг. Щоб не мати подібних проблем, варто дотриматися таких рекомендацій:

не здійснювати незвично велику кількість переказів;

не отримувати за короткий період велику кількість переказів від різних осіб;

не вносити великий обсяг готівки через термінали;

вказати офіційний дохід, який перевищуватиме можливі витрати протягом місяця.

У разі блокування рахунку через фінмоніторинг банк може попросити додаткові документи для підтвердження легальності джерел походження коштів.