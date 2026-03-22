Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси

Термін дії карт Ощадбанку: деяким клієнтам потрібен перевипуск

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 06:01
Термін дії карт Ощадбанку: деяким клієнтам потрібен перевипуск
Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" вже за кілька місяців низці карт загрожуватиме закриття, у зв'язку з чим українцям необхідно звернутися до банківських відділень для уточнення відповідної інформації. Йдеться про ті картки, які неодноразово пролонгували через завершення терміну дії з лютого 2022 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської установи.

Читайте також:

Коли черговий дедлайн терміну дії карт Ощадбанку

Деякі клієнти на сторінці банку у соцмережі Facebook цікавляться питанням терміну чинності карт, оформлених до повномасштабної війни.   

За інформацією банку, поки що такі картки можуть вважатися повноцінним платіжним засобом. Ними можна вільно:

  1. Розраховуватися у торгових мережах;
  2. Здійснювати грошові перекази;
  3. Знімати готівку у банкоматах;
  4. Виконувати інші операції.

Лише можуть виникнути незручності зі старими картками під час оплати онлайн, де необхідно вводити термін дії. Також труднощі можливі у тих, хто перебуває за кордоном. 

Загалом, згідно з планами банку, картки з неодноразово продовженим терміном дії будуть дійсними до кінця 30 червня поточного року. Після цього частину з них можуть закрити. З огляду на це, клієнтам варто звернутися до банку для уточнення інформації та за необхідності — здійснити перевипуск, щоб не залишитися без доступу до рахунків.

Зокрема, вчасну заміну карт мають зробити громадяни, які перебувають за межами країни. Згідно з правилами банку, вони за можливості можуть або особисто прийти у відділення, або зробити це через довірену особу.  

Як перевірити чинність картки Ощаду

За даними фінустанови, для перевірки відомостей щодо карт треба зателефонувати до контакт-центру з фінансового номера телефону, що прив'язаний до картки.

Уточнити інформацію про оновлення карт можна за такими каналами зв'язку з банком:

  • контакт-центр: 0-800-210-800;  
  • вебдзвінок на офіційному сайті банку;  
  • дзвінок у вайбер.   

Водночас, клієнти, які є власниками старих карт, і перебувають за кордоном, можуть здійснити перевірку, зателефонувавши з фінансового номера телефону до банку за таким номером: 044-247-84-18.

Раніше ми повідомляли, що Ощадбанк може стягувати з заблокованих карт по 900 грн. Йдеться про проблему блокування ВІП-карт тим, хто перебуває за кордоном і не може прибути у відділення для надання необхідних документів у рамках фінмоніторингу. 

Також писали, що в Ощадбанку дехто не може оформити допомогу від держави, адже необхідно їхати у ті відділення в регіонах, де були відкриті рахунки ПФУ. З такою проблемою зіткнулися ті, хто переїхав.   

Часті питання

Хто втратив доступ до рахунків в Ощадбанку у 2026 році

Цього року банк закрив низку карт громадянам, термін яких сплив з лютого 2022 року, однак більшості вчергове було продовжено чинність.

Під блокування потрапили такі типи карт:

  • з терміном дії, що завершився у період з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, і за якими у вересні-жовтні 2025-го не відбувалося фіноперацій;
  • з терміном дії, що добіг кінця з лютого 2022-го до жовтня 2025-го з нульовим рахунком та відсутністю за шість місяців руху коштів.

Як уникнути блокування карт в Ощадбанку

Клієнтам може загрожувати блокування рахунків також з інших причин. Це може статися через закон про фінансовий моніторинг. Щоб не мати подібних проблем, варто дотриматися таких рекомендацій:

  • не здійснювати незвично велику кількість переказів;
  • не отримувати за короткий період велику кількість переказів  від різних осіб;
  • не вносити великий обсяг готівки через термінали;
  • вказати офіційний дохід, який перевищуватиме можливі витрати протягом місяця.

У разі блокування рахунку через фінмоніторинг банк може попросити додаткові документи для підтвердження легальності джерел походження коштів.

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації