Термін дії карт Ощадбанку: деяким клієнтам потрібен перевипуск
У державному "Ощадбанку" вже за кілька місяців низці карт загрожуватиме закриття, у зв'язку з чим українцям необхідно звернутися до банківських відділень для уточнення відповідної інформації. Йдеться про ті картки, які неодноразово пролонгували через завершення терміну дії з лютого 2022 року.
Коли черговий дедлайн терміну дії карт Ощадбанку
Деякі клієнти на сторінці банку у соцмережі Facebook цікавляться питанням терміну чинності карт, оформлених до повномасштабної війни.
За інформацією банку, поки що такі картки можуть вважатися повноцінним платіжним засобом. Ними можна вільно:
- Розраховуватися у торгових мережах;
- Здійснювати грошові перекази;
- Знімати готівку у банкоматах;
- Виконувати інші операції.
Лише можуть виникнути незручності зі старими картками під час оплати онлайн, де необхідно вводити термін дії. Також труднощі можливі у тих, хто перебуває за кордоном.
Загалом, згідно з планами банку, картки з неодноразово продовженим терміном дії будуть дійсними до кінця 30 червня поточного року. Після цього частину з них можуть закрити. З огляду на це, клієнтам варто звернутися до банку для уточнення інформації та за необхідності — здійснити перевипуск, щоб не залишитися без доступу до рахунків.
Зокрема, вчасну заміну карт мають зробити громадяни, які перебувають за межами країни. Згідно з правилами банку, вони за можливості можуть або особисто прийти у відділення, або зробити це через довірену особу.
Як перевірити чинність картки Ощаду
За даними фінустанови, для перевірки відомостей щодо карт треба зателефонувати до контакт-центру з фінансового номера телефону, що прив'язаний до картки.
Уточнити інформацію про оновлення карт можна за такими каналами зв'язку з банком:
- контакт-центр: 0-800-210-800;
- вебдзвінок на офіційному сайті банку;
- дзвінок у вайбер.
Водночас, клієнти, які є власниками старих карт, і перебувають за кордоном, можуть здійснити перевірку, зателефонувавши з фінансового номера телефону до банку за таким номером: 044-247-84-18.
Часті питання
Хто втратив доступ до рахунків в Ощадбанку у 2026 році
Цього року банк закрив низку карт громадянам, термін яких сплив з лютого 2022 року, однак більшості вчергове було продовжено чинність.
Під блокування потрапили такі типи карт:
- з терміном дії, що завершився у період з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, і за якими у вересні-жовтні 2025-го не відбувалося фіноперацій;
- з терміном дії, що добіг кінця з лютого 2022-го до жовтня 2025-го з нульовим рахунком та відсутністю за шість місяців руху коштів.
Як уникнути блокування карт в Ощадбанку
Клієнтам може загрожувати блокування рахунків також з інших причин. Це може статися через закон про фінансовий моніторинг. Щоб не мати подібних проблем, варто дотриматися таких рекомендацій:
- не здійснювати незвично велику кількість переказів;
- не отримувати за короткий період велику кількість переказів від різних осіб;
- не вносити великий обсяг готівки через термінали;
- вказати офіційний дохід, який перевищуватиме можливі витрати протягом місяця.
У разі блокування рахунку через фінмоніторинг банк може попросити додаткові документи для підтвердження легальності джерел походження коштів.
