Комісії в Ощадбанку: деякі клієнти можуть не платити 500 грн

Банківське відділення та перехожі. Фото: Новини.LIVE.

Держфінустанова "Ощадбанк" стягує з клієнтів за одну з популярних послуг близько 500 грн у 2026 році. Йдеться про підвищену плату за сервіс з інформування руху коштів за рахунку, однак не всі громадяни можуть за нього платити.

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Правила оплати за інформування в Ощадбанку

За даними фінустанови, цього року у продуктовому комітеті банку підтримали рішення підняти тарифи на частину послуг для поточних рахунків клієнтів з використанням карт. Нові ціни запровадили тільки для частини тарифних пакетів.

Підвищилась вартість інформування про рух коштів за рахунками. Тепер такий сервіс обходиться дорожче для трьох банківських продуктів.

тарифного пакета "Моя картка";

тарифного пакета "MORE"

тарифного пакета "Дитяча картка".

За новими правилами, ціни залежно від каналів інформування тепер такі:

SMS-повідомлення — підскочили з 25 грн до 40 грн/міс.; Viber — зросли з 15 грн до 25 грн/міс.

З огляду на це, клієнтам тепер доводиться платити за рік за сервіс SMS-інформування від банку 480 грн.

Хто може не платити за надсилання повідомлень від Ощадбанку

Загалом для клієнтів фінустанови передбачені кілька каналів на вибір для отримання сповіщень від банку: Push-сповіщення у Мобільному Ощаді, Viber, SMS та E-mail.

Підключити інформування можна самостійно через застосунок "Мобільний Ощад". Також можна змінити спосіб отримання повідомлень або зовсім відмовитись.

Зокрема, близько 500 грн за підключене інформування можна не платити, якщо перейти на Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк та вимкнувши платні смс-повідомлення.

Для цього необхідно звернутися до банківської установи та написати відповідну заяву. З собою необхідно мати смартфон з номером телефону, до якого прив'язаний рахунок, та паспорт.



Раніше повідомлялося, що в Ощадбанку деяким карткам буде загрожувати закриття. Через це клієнтам варто звернутися до відділень банку для уточнення такої інформації, щоб не залишитись без доступу до рахунку.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть щомісячно отримувати 3 000 грн відповідно до програми "Нацкешбек" навесні поточного року. З березня нарахування виплат відбувається по-новому: замість колишніх 10% можна отримати 5% або 15%.

Часті питання

Які ще переглянули тарифи

У 2026 році в Ощадбанку переглянули ціни на низку послуг. Зокрема, підвищили вартість сервісу з надання виписки щодо руху коштів на рахунку у касах банку. Нині така послуга обійдеться у 150 грн, тоді як торік сервіс коштував 100 грн.

Окрім того, встановили нові тарифи на інформування щодо залишку на рахунку у касах, терміналах та банкоматах Ощадбанку. Зараз стягують 5 грн, а раніше послуга коштувала 3 грн. За перший запит комісія не стягується. Також не передбачена плата за здійснення спроби розрахунку на суму, що перевищує доступну на картці.

Які стягують комісії за умовчанням в Ощадбанку

У фінустанові передбачене списання двох видів комісії за умовчанням. Згідно з внутрішніми правилами, йдеться про стягнення плати за обслуговування активних рахунків (для деяких карт) та за обслуговування неактивних рахунків.

Зокрема, для уникнення плати за неактивний рахунок, клієнту необхідно особисто прибути у банківське відділення та подати відповідну заяву. Закриття картки дистанційно неможливе. Зробити це можна тільки у відділенні, де була видана, або в тій же області. Однак, якщо на карті є заборгованість, її потрібно погасити, інакше рахунок не закриють й надалі почнуть нараховувати комісію. Автоматично анулювати картку можуть тільки через три роки, якщо не буде жодного руху коштів за рахунком.