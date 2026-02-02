Укрпошта заявила про важливі зміни — чому компанія прийняла рішення про ребрендинг

Люди біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Національний поштовий оператор "Укрпошта" оголосив про оновлення. Компанія змінила логотип та фірмовий шрифт.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Що відомо про зміни

2 лютого 2026 року національний поштовий оператор "Укрпошта" святкує своє 32-річчя. До цієї дати компанія представила масштабний ребрендинг, який включає оновлення логотипа та фірмового шрифту. Нову айдентику для оператора розробила агенція Spiilka Design Büro.

"У новому бренді символ присутності на мапі ("пін") поступився місцем поштовому ріжку у формі літері "У" — простій, але водночас глибокій і рідній для всіх українців", — пояснили в компанії.

Там також додали, що Укрпошта змінювала брендинг у ключові моменти своєї історії. До того ж кожна така трансформація фіксувала певний етап розвитку країни:

1992 рік — поштовий ріжок як символ інституції, що лише формувалася як українська пошта;

2009 рік — летючий конверт і прагнення швидкості та модернізації;

2017 рік — ріжок і "пін", що проголошували принцип "Укрпошта є всюди";

2026 рік — акцент на сенсах у всьому українському й рідному.

Зазначається, що, оновлюючи стиль бренду, дизайнери посилили його українську ідентичність.

"У класичному поштовому ріжку вони побачили літеру "У". Літеру, з якої починається Україна. Також повернули комбінацію синього та жовтого кольорів і створили нові шрифти на основі української поштової естетики", — додали у компанії.

Як Укрпошта впроваджуватиме зміни

Оновлений фірмовий стиль поступово інтегруватимуть у всі цифрові та офлайн-канали компанії, зокрема це:

мобільний застосунок Укрпошти;

мережу поштоматів;

нові службові автомобілі;

корпоративний одяг працівників.

Водночас попередній бренд і надалі використовуватиметься на чинних вивісках, рекламних конструкціях та інших носіях. У компанії пояснюють, що це дозволить уникнути зайвих витрат і проводити ребрендинг без додаткового фінансового навантаження.

В Укрпошті зазначають, що оновлення бренду у 2026 році стало логічним підсумком масштабних внутрішніх змін. Протягом останніх років підприємство повністю автоматизувало сортувальні процеси, завдяки чому рівень своєчасного доставлення зріс до 95–98%.

Також було запущено модернізований застосунок "Укрпошта 2.0", у якому оформлення відправлень і відстеження посилок займають лише кілька секунд.

Паралельно компанія розширює мережу власних поштоматів, що працюють цілодобово поруч із житлом клієнтів, та продовжує оновлювати автопарк, попри виклики повномасштабної війни.

