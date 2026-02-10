Відео
Головна Фінанси На Укрпошті з'явиться безкоштовна послуга — на чому економитимуть клієнти

На Укрпошті з'явиться безкоштовна послуга — на чому економитимуть клієнти

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 19:47
Укрпошта безкоштовно повертатиме міжнародні посилки — деталі
Люди проходять повз відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

З 10 лютого 2026 року всі міжнародні посилки, надіслані за кордон але не отримані адресатом, Укрпошта повертатиме безкоштовно. Раніше така послуга оцінювалася від 30 до 100 доларів (1 284 — 4 282 гривень) та залежала від країни та ваги посилки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укрпошти, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Повернення міжнародних відправлень на Укрпошті

В компанії уточнили, що йдеться про випадки, які час від часу виникають з міжнародною доставкою, коли:

  • адресат не прийшов за посилкою;
  • повідомив, що відмовляється її отримувати;
  • доставка зірвалася з причин, на які відправник не може повпливати.

У таких випадках з товаром може статися наступне: його все ж доставлять отримувачу або посилка автоматично повернеться до власника в Україну і додатково платити за неї вже не доведеться.

"Раніше ж зворотна логістика могла коштувати експортеру в середньому від 30 до 100 доларів", — підкреслили на Укрпошті. 

Чому це важливо

Запровадити безкоштовне повернення вдалося завдяки роботі Укрпошти з міжнародними партнерами з Всесвітнього поштового союзу, до складу якого входить Україна. членом якого є Україна. Для звичайних клієнтів нові умови означають, що їм не доведеться повторно оплачувати доставку.

Натомість малий бізнес та онлайн-продавці отримають ще більший ефект. На міжнародну логістику часто впливає вартість логистики, тож коли існувала практика платного повернення посилок, бізнес не дуже охоче виходив на зовнішні ринки.

Та тепер підприємці можуть працювати з іноземними замовленнями з меншим рівнем фінансової невизначеності.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють працівники Укрпошти. Так, наприклад, листоноші отримують зарплату від 8 650 гривень на місяць. Також писали, що на Укрпошті відбувся ребрендинг. Він включає оновлення логотипа та фірмового шрифту.

Укрпошта пошта посилки доставка повернення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
