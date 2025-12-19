Нові ціни на фуражну кукурудзу — що відбувається на агроринку на початку зими

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні фуражна кукурудза вже давно вважається однією із основних культур для землеробства. Саме тому для посівів фуражної кукурудзи відводяться великі площі земель.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на цю культуру у грудні.

Яка ціна кукурудзи сьогодні

Фуражна кукурудза в останній місяць зими поступово дешевшає на українському ринку. Як пише видання АПК-Інформ, ціни знижуються через те, що на експортному ринку фуражної кукурудзи теж падає вартість.

"Попит як внутрішніх споживачів, так і експортно-орієнтованих компаній залишався доволі високим", — йдеться у публікації.

Станом на п'ятницю, 19 грудня, тонна фуражної кукурудзи коштує 7 357 гривень, як і днем раніше. Загалом за останні 8 днів культура подешевшала на 80 гривень, свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Так, 11 грудня тонна торгувалася за середньою ціною у 7 437 гривень. Така ціна на фуражну кукурудзу трималася до 17 грудня, аж 18 грудня не знизилася до показника у 7 437 гривень. Відтоді ціна на фуражну кукурудзу залишається незмінною.

Раніше ми розповідали, як змінюються ціни на пшеницю. Відомо, скільки зараз коштує гектар. Також ми писали, що на українському ринку дешевшає ще одна культура. Ще місяць на тому вона постійно додавала у ціні.