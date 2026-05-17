Скільки готівки можна тримати вдома: безпечні "ліміти" для українців

Головна Фінанси Скільки готівки можна тримати вдома в Україні: безпечний ліміт

Дата публікації: 17 травня 2026 16:30
Люди в Україні вже давно призвичаїлися до умов воєнного часу та навчилися жити в межах нового повсякдення. Чи не в кожній родині є так звана тривожна валіза з документами та речами першої потреби, а також певна сума грошей готівкою на випадок блекауту чи інших непередбачених ситуацій.

Скільки готівки можна тримати вдома в Україні, розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

Чи варто зберігати вдома гроші

Готівку зараз мати необхідно, зазначила експертка, адже в сучасних реаліях ніхто не застрахований від форс-мажорів. Не виключена тривала відсутність електроенергії через масовані обстріли інфраструктури ворогом. Як наслідок — може виникнути збій в роботі банкоматів та терміналів, і гроші буде зняти, як і розрахуватися карткою, неможливо.

Але й надто великі суми тримати вдома не варто, враховуючи, що від обcтрілів страждають часто і житлові будинки.

"Саме тому потрібно шукати баланс між тим, скільки потрібно зберігати грошей вдома, щоб це було і комфортно, і безпечно. Адже тут йдеться саме про таку собі "тривожну грошову валізку", а не фінансову подушку безпеки", — додала Олена Коник. 

Скільки готівки можна зберігати вдома

Фінансова консультантка радить підходити до формування готівкового резерву з урахуванням власного рівня доходів і щомісячних витрат.

Орієнтовні суми можуть бути такими:

  • при доході до 20 000 грн на місяць — варто мати готівковий запас у межах 2 000–10 000 грн;
  • при доході до 40 000 грн на місяць — від 4 000 до 20 000 грн;
  • при доході до 100 000 грн на місяць — приблизно 7 000–40 000 грн.

"Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1–1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти", — зазначає експертка.

Також вона додала, що українське законодавство не встановлює жодних обмежень щодо обсягу готівки, яку людина може зберігати.

Водночас накопичувати надто великі суми вдома недоцільно. Причина в тому, що кошти поступово втрачають свою вартість через інфляцію, а ризики втрати чи крадіжки можуть бути значно вищими за потенційну користь.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Держфінмоніторинг почав перевіряти деякі операції українців з готівкою. Особливу увагу приділяють операціям на великі суми. Зокрема це покупка нерухомості чи автомобілів.

Також Новини.LIVE писали, скільки готівки можна зберігати вдома у Польщі. В цілому це може бути будь-яка сума. Водночас польське законодавство має свої правила та обмеження, які варто враховувати, щоб уникнути проблем із податковою.

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
