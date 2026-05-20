Ощадбанк може не повернути вчасно депозитні кошти: які причини

Відділення Ощадбанку, карта та гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про труднощі, які можуть чекати під час бажання повернення депозитних коштів після закінчення терміну дії договору. Така процедура за певних обставин може виявитися неможливою.

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки", передають Новини.LIVE.

Які чекають проблеми після завершення терміну депозиту в Ощадбанку

Один із клієнтів розповів, що після закінчення терміну дії договору з депозитними коштами він не зміг забрати вклад, оскільки прийшов до відділення Ощадбанку на наступний день.

Клієнт розповів, що йому відмовили у видачі коштів, зазначивши, що термін договору було пролонговано автоматично.

"Закінчився договір депозиту, прийшов на другий день з метою отримання належних мені коштів, бо не міг прийти день в день (інвалід 2 групи телефон без додатку). Проте співробітники банку відмовили мені у видачі вкладів, мотивуючи це тим, що дію Договору було автоматично пролонговано на новий строк. Я є особою з інвалідністю II групи, потребую коштів на лікування та життєзабезпечення, про що банк був обізнаний під час обслуговування. Позбавлення мене доступу до власних заощаджень ставить мене у скрутне становище", — йдеться у зверненні.

Читайте також:

Правила повернення депозиту в Ощаді

Згідно з банківськими правилами, у разі закінчення терміну депозиту клієнт повинен забрати кошти. Для цього передбачені два можливі варіанти:

Готівкою у касі відділення (в межах регіонального управління, де оформлювали депозит). Такий варіант підходить тим, хто не має мобільного застосунку "Ощад24". Прийти необхідно саме в дату закінчення депозиту. Безготівкове перерахування депозиту на поточний рахунок вкладника за наявності застосунку.

Якщо клієнт не прийде за депозитом у день завершення його терміну, спрацює "автопролонгування" (автоматичне продовження). Відповідний договір буде продовжено на аналогічний термін, проте з новою відсотковою ставкою на момент пролонгування.

У разі отримання грошей у готівці громадяни можуть забрати депозит в іноземній валюті (долар чи євро). Для цього необхідне попереднє замовлення суми.

У разі зняття депозиту передбачене безготівкове перерахування відсотків на поточні рахунки з видачею платіжних карток. Також буде утримуватися податок на доходи фізосіб у розмірі 18% від суми нарахованих відсотків та додатково утримають військовий збір у розмірі 5% від суми відсотків.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Ощадбанку діють вигідні тарифи для деяких банківських карток. Зокрема, не стягують комісію за деякі грошові перекази, немає комісії під зняття готівки в банкоматах, діють підвищені відсоткові ставки за депозитами.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році Ощадбанк може блокувати рахунки, навіть ті, куди надходять пенсійні та соціальні кошти. Втрата доступу до рахунку означає, що система виявила порушення з боку клієнта. Для таких випадків передбачена окрема інструкція дій. В Ощадбанку дали рекомендації для відновлення доступу.