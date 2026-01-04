Фінмоніторинг у ПриватБанку — як отримати назад заблоковані гроші

Людина біля будівлі ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році банки посилили фінансовий моніторинг. Наприклад, ПриватБанк активно перевіряє операції як фізичних осіб, так і підприємців чи юросіб. Якщо діяльність клієнта видасться банку підозрілою, то йому можуть заблокувати рахунок або навіть розірвати договір про співпрацю.

Такі необмежені права банки, серед яких і ПриватБанк, отримали на підставі частини 1 статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

ПриватБанк розірвав угоду

Підстав для того, щоб ПриватБанк розірвав ділові відносити зі своїм клієнтом, насправді, чимало. Основні з них такі:

клієнт, за визначенням банку, має неприйнятно високий ризик;

клієнт не надає документи, за якими можна перевірити його діяльність;

клієнт надав неправдоподібні відомості про себе;

фінустанові не вдається ідентифікувати особу, в інтересах якої насправді відбуваються фінансові операції.

Найчастішою ж причиною, яка штовхає банк до розірвання договору, стають підозрілі платежі за банківським рахунком клієнта.

Як ПриватБанк припиняє ділові відносини з клієнтом

Спочатку банк має зібрати доказову базу, за якою підтвердиться, що ви виконуєте підозрілі платежі. Потім фінустанова має звернутися до вас, щоб ви надали пояснення щодо платежів, в яких засумнівався банк. Рішення продовжувати чи розривати співпрацю банк приймає лише на підставі усіх зібраних матеріалів.

ПриватБанк заявка на повернення коштів

Найчастіше, після блокування рахунку, банки не дозволять клієнту, який потрапив під обмеження, отримати готівкові гроші. Наприклад, на сайті ПриватБанку вказується, що клієнту, після отримання повідомлення відмову від підтримання ділових відносин, надається 30 календарних днів, щоб звернутися до будь-якого відділення банку та переказати кошти на рахунок в іншому банку.

З собою клієнт має принести заяву про переведення залишку коштів. Її банк надсилає на адресу для кореспонденції, а якщо такої не має:

на адресу реєстрації для ФОП та фізичних осіб;

на юридичну адресу — для юросіб.

Зразок заяви можуть надати й безпосередньо у відділенні банку. Крім самої заяви, ПриватБанку потрібно надати:

реквізити рахунку відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Якщо не з’явитися до банку після 30 днів, тоді ПриватБанк оновить порядок обліку коштів за рахунком. Так, залишок перерахують з рахунку на окремий аналітичний балансовий рахунок з обліку заборгованості за недіючими рахунками. Надалі ці гроші повернуть на першу вимогу, коли клієнт таки звернеться до банку.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк запроваджує зміни з січня 2026 року. Наприклад, одна із послуг для клієнтів стане платною. Також ми писали, що деякі клієнти Ощадбанку втратять доступ до своїх карткових рахунків вже з 1 січня. Відомо, кого це може торкнутися.