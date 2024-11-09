ПриватБанк може розцінювати операції з криптовалютою як ризикові

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" може встановити обмеження щодо рахунків клієнтів за операції з криптовалютою. У банку пояснили, чому це можуть розцінювати як загрозливі дії.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як зазначив клієнт, ПриватБанк встановив обмеження за карткою після обміну криптовалюти. Фінустанова попросила надати підтверджувальні документи доходів. Чоловік надав, однак обмеження лишились.

"Доброго дня, звертаюсь до підтримки приват банку з проханням терміново допомогти у вирішенні ситуації, яка склалась між мною та моїм банківським рахунком в ПриватБанк. Я проводив обмін криптовалюти собі на свою картку. Після чого мені встановили обмеження по картці та попросили надати пояснення з приводу руху коштів по картці. Я усе це зробив. Після чого мене попросили надати підтверджуючі документи (зарплата) довідки і так далі. Я також надав офіційні документи по зарплатні терміном за 1 рік. Усі вимоги виконав, але обмеження по картці досі", — повідомив він.

При цьому кошти утримуються на картці, однак ділові відносини не припиняються. На гарячій лінії пояснення не надали, тому він вирішив написання звернення до банку.

"Оператор чату ніякої конкретики не надає від слова зовсім, на моє питання, чому обмежено використання моїх же коштів, якщо усі документи, включаючи офіційні з Дії я надав, відповіді від нього конкретної немає. Припиніть, будь ласка, ділові відносини, або зніміть обмеження по картці, бо пояснення руху коштів по картці і усі підтверджуючі офіційні документи по зарплатні, доходах я надав!" — додав він.

Пояснення ПриватБанку щодо обмежень

У банку відповіли на звернення, зазначивши, що працюють в рамках законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини в секторі банківської діяльності. Будь-які заходи мають підстави і здійснюються відповідно до внутрішніх процедур. Такі дії відповідають вимогам щодо безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — заявили у фінустанові.

Водночас банк дозволяє у таких випадках переказувати заблоковані кошти на рахунки в інші банки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк без жодних уточнень може блокувати рахунки клієнтів. Це може статися у разі списання коштів невідомими.

Також писали, що в ПриватБанку є можливість здійснювати незаконні дії. Там видають картки не запаковані і працівники можуть бачити секретну інформацію про термін дії та CVV код.