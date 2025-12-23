Відео
Головна Фінанси ПриватБанк змінить правила для військових — у чому причина

ПриватБанк змінить правила для військових — у чому причина

Дата публікації: 23 грудня 2025 15:50
ПриватБанк змінить правила обслуговування ветеранів та клієнтів з інвалідністю — деталі
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк планує провести системні зміни в процедурі обслуговування клієнтів після кричущого випадку з 20-річним ветераном, який втратив усі кінцівки на війні і якому відмовили у видачі банківської картки. Тепер банк хоче оновити принципи роботи з клієнтами-ветеранами, військовими та людьми з інвалідністю. 

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Читайте також:

ПриватБанк для військових

Банк вже створює окрему гарячу лінію, менеджери якої оперативно опрацьовуватимуть звернення та скарги від:

  • ветеранів/ветеранок;
  • військових;
  • українців з інвалідністю.

У створенні цього сервісу допомагатимуть у Патронатній службі 'Янголи" 3-го Армійського корпусу.

"Також працівники банку пройдуть додаткове навчання, аби подібні ситуації не повторювалися. Також банк залучить ветеранські спільноти, військовослужбовців, представників НБУ, Міністерства у справах ветеранів, благодійних фондів та громадських організацій, аби  напрацювати практичні рішення, які унеможливлять подібні випадки в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

До того ж в українських медичних закладах з'явиться супровід для ветеранів: військовослужбовці на місці отримуватимуть допомогу у розв'язанні різних фінансових питань. Робота над цим проєктом, як зазначають у ПриватБанку, вже розпочалася.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у ПриватБанку після того, як не видали ветерану без кінцівок картку, пообіцяли допомогти захиснику із витратами на протезування і лікування, якщо він буде не проти.

У банку також зазначили, що випадок, який стався із військовим, є "неприпустимим і суперечить базовим принципам відповідальності, людяності та поваги, які мають бути безумовними у ставленні до військових і ветеранів".

Раніше ми розповідали, що з 1 січня 2026 послуга з відправки банківських карток у ПриватБанку стане платною. Так, клієнтам доведеться платити за це 80 гривень. Також ми писали, що ПриватБанк обіцяє компенсації до 100 000 гривень тим, хто переказуватиме гроші за кордон з карток Mastercard. Відомо, які умови для цього потрібно виконати. 

ПриватБанк ветерани військові послуги банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
