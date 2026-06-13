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Головна Фінанси NRC відкриває новий прийом заявок на виплати: як отримати гроші

NRC відкриває новий прийом заявок на виплати: як отримати гроші

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 06:01
Гроші для ВПО та жителів зон бойових дій: стартує реєстрація на допомогу
Люди на вулиці, гроші в руках, гаманець. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

В Україні з'явилася ще одна програма виплат для постраждалих від війни громадян. Прийом заявок з червня відновлює Норвезька рада у справах біженців (NRC). Грошова допомога розрахована на переселенців, а також мешканців прифронтових зон та деокупованих територій.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію благодійників.

Хто може подати заявку

В першу чергу допомагатимуть родинам, які опинилися у скрутному становищі через бойові дії. Але є важлива умова: гроші нарахують лише тим, хто наразі залишається в Україні. Для тих, хто виїхав за кордон, ця програма недоступна.

Зокрема подати заявку можуть громадяни, які:

  • проживають на територіях активних бойових дій;
  • були змушені залишити свої домівки через війну та отримали статус ВПО;
  • повернулися до деокупованих населених пунктів.

Як визначатимуть отримувачів допомоги

У NRC наголошують, що подання анкети не гарантує автоматичного отримання виплат. Кожна заявка проходитиме перевірку. Благодійники звертатимуть увагу на соціально-економічний стан родини та рівень її вразливості.  

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Коли відкриють реєстрацію

Звернутися за допомогою можна буде вже найближчим часом. Прийом анкет стартує 16 червня о 12:00 за київським часом.

Реєстраційну форму опублікують на офіційному сайті NRC. 

Організатори рекомендують уважно заповнювати всі поля та надавати достовірні дані. Саме від цієї інформації залежатиме рішення про виплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці з прифронтових регіонів можуть отримати фінансову підтримку від благодійників. Фонд "Право на захист" надає виплати переселенцям та родинам, які постраждали від війни, а також допомагає людям із низькими доходами у низці областей. Окрім грошової допомоги, доступні гранти на відкриття або відновлення бізнесу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українцям, які повернулися з російського полону, платять грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень, а також надають соціальні послуги, тимчасове житло та інші види підтримки для повернення до нормального життя.

виплати українці благодійність ВПО грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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