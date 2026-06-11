Українцям відкрили реєстрацію на нову грошову допомогу: хто потрапив до списку

Люди йдуть по вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українці, які через війну втратили дохід або були змушені евакуюватися, можуть подати заявку на нову фінансову допомогу. Гроші надає благодійна організація "Щедрик" спільно з БФ "Право на захист" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України. Організатори пропонують два види підтримки: гранти на відновлення власної справи та прямі виплати переселенцям.

Про детальні умови для кожного напрямку розповідає Новини.LIVE з посиланням на благодійників.

Гроші на відновлення чи старт бізнесу

Ця програма розрахована на людей, які мають готову бізнес-ідею або намагаються реанімувати власну справу, втрачену через обстріли.

Анкети приймають від громадян, які відповідають хоча б одній із цих умов:

виїхали з окупованих територій чи зони бойових дій протягом останніх шести місяців (і мають статус ВПО чи статус евакуйованого);

отримали поранення через обстріли за останні 45 днів (або мають у родині поранених чи загиблих);

втратили житло чи власну справу через ворожі атаки протягом останніх 45 днів.

Програма грантів охоплює три регіони. Благодійники збирають анкети від мешканців наступних громад:

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Миколаївщина: Снігурівська, Березнегуватська, Шевченківська, а також Миколаївська, Первомайська та Куцурубська громади.

Херсонщина: Чорнобаївська, Білозерська, Милівська, Новорайська та Великоолександрівська.

Дніпропетровщина: Марганецька, Нікопольська, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська.

Виплати для евакуйованих осіб та ВПО

Виплати розраховані на людей, які залишили небезпечні території нещодавно — не більше 45 днів тому.

Йдеться про такі громади:

Миколаївська область: Широківська, Снігурівська, Березнегуватська, Шевченківська, Миколаївська та Первомайська.

Херсонська область: Милівська, Великоолександрівська та Новорайська.

Дніпропетровська область: Зеленодольська, Грушівська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська, Нікопольська та Покровська.

Як пройти реєстрацію

Необхідно заповнити попередню анкету. Зволікати не бажано — як тільки набереться максимальний ліміт заявок, благодійники закриють прийом анкет.

Реєстрація не гарантує, що гроші нарахують автоматично. Кожну заявку перевірятимуть окремо, оцінюючи рівень вразливості родини.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що держава виплачує грошову допомогу після полону. Йдеться не лише про військових, а й про цивільних українців. Після звільнення з російської неволі їм доступна одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень, а також інші види підтримки.

Також Новини.LIVE писали, що жителі п’яти прифронтових областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійників. Розмір виплат сягає 12 300 грн на одну людину, а перевагу надаватимуть найбільш вразливим сім’ям.