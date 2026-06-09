Допомога для дітей ВПО: як змінилися правила призначення

Жінка з дитиною, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Кабмін змінив порядок надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Головне оновлення стосується родин із дітьми. Тепер під час призначення допомоги для дітей-переселенців заробіток батьків до уваги не братимуть.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України у Вінницькій області.

Що перевірятимуть замість доходів

Не дивлячись на зміни, гроші, як і раніше, отримають не всі ВПО. Держава й надалі ретельно оцінюватиме майновий стан родини.

Звернути увагу можуть на такі речі:

нерухомість поза зоною бойових дій чи окупації;

банківські рахунки з солідними сумами або депозити;

великі покупки на кшталт авто чи земельних ділянок;

Нові терміни та правила оформлення

Строки призначення виплат тепер чітко залежать від дати звернення. Якщо ви встигли подати заяву до 1 червня 2026 року, гроші нарахують "заднім числом" — із 1 лютого. Якщо ж подаєте документи зараз, виплати підуть лише з місяця звернення.

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Якщо вашій родині раніше відмовили у допомозі через доходи, виплати не повернуться самі по собі.

"Родинам, які раніше втратили виплати через перевищення доходу, варто звернутися до органів Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву для повторного розгляду права на призначення допомоги. Автоматичного поновлення виплат у таких випадках не передбачено" - зазначають у Пенсійному фонді.

Зробити це можна кількома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП або місцеві органи влади;

поштою, надіславши документи офіційним листом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українки, які отримали почесне звання "Мати-героїня", мають право на одноразову грошову винагороду у розмірі 33 280 гривень. Звання присвоюють жінкам, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до восьмирічного віку та створили належні умови для їх виховання. Для отримання коштів необхідно звернутися із заявою та подати завтерджений пакет документів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати додаткову допомогу на оплату комунальних послуг. Йдеться про люде з інвалідністю І та ІІ груп, а також дітей з інвалідністю, зокрема з ДЦП. Розмір щомісячної компенсації залежить від групи інвалідності та пори року і може сягати 960 гривень на місяць.