Допомога на оплату ЖКП: кому платитимуть від 240 до 960 гривень щомісяця

Люди з комунальними платіжками. Гроші на столі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, для яких комунальні платіжки щомісяця стають непосильним тягарем, полегшать життя. З 1 червня можна оформити додаткову виплату, яка компенсуватиме частину витрат на ЖКП.

Кому допоможуть з оплатою комуналки, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто має право на допомогу

Йдеться не про державну субсидію, а про додаткову підтримку з бюджету Сумської громади в межах програми "Милосердя".

На неї можуть розраховувати найбільш вразливі категорії сумчан:

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти з інвалідністю, зокрема з діагнозом ДЦП.

Яку суму компенсують

Розмір допомоги залежить від групи інвалідності та календарного періоду виплати.

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Особам з інвалідністю І та ІІ групи (крім підгрупи А) та дітям з діагнозом ДЦП платитимуть:

з січня по березень та з листопада по грудень — 480 грн на місяць;

у квітні та жовтні — 360 грн на місяць;

з травня по вересень — 240 грн на місяць.

Для осіб з інвалідністю І групи (підгрупа А), а також дітей з ДЦП в ускладненому стані суми дещо більші:

у січні–березні та з листопада по грудень — 960 грн на місяць;

у квітні та жовтні — 720 грн на місяць;

у травні–вересні — 480 грн на місяць.

Як оформити виплати:

Для цього потрібно:

написати заяву;

зібрати основні документи (паспорт, РНОКПП, довідку про місце проживання);

додати медичні документи про інвалідність;

подати все до департаменту соцзахисту або через віддалені пункти прийому.

Допомога призначається з місяця звернення і діє до кінця року. Але щороку заяву потрібно подавати заново.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Пенсійний фонд України продовжує приймати заяви на призначення житлової субсидії на літній період. Більшості отримувачів допомогу продовжать автоматично, однак деяким доведеться подавати довідку про доходи. Це стосується орендарів житла, домогосподарств зі зміненою кількістю зареєстрованих осіб або тих, у кого раніше була нульова субсидія.

Також Новини.LIVE повідомляли, що субсидію призначать не всім автоматично — вона залежить від розрахунку доходів сім’ї та вартості комунальних послуг у межах соціальних норм. Якщо обов’язковий платіж дорівнює або перевищує витрати на ЖКП, розмір допомоги може бути нульовим.