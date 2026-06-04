Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Не лише субсидія: кому з українців компенсуватимуть витрати на ЖКП

Не лише субсидія: кому з українців компенсуватимуть витрати на ЖКП

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 08:45
Допомога на оплату ЖКП: кому платитимуть від 240 до 960 гривень щомісяця
Люди з комунальними платіжками. Гроші на столі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, для яких комунальні платіжки щомісяця стають непосильним тягарем, полегшать життя. З 1 червня можна оформити додаткову виплату, яка компенсуватиме частину витрат на ЖКП.

Кому допоможуть з оплатою комуналки, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто має право на допомогу

Йдеться не про державну субсидію, а про додаткову підтримку з бюджету Сумської громади в межах програми "Милосердя".

На неї можуть розраховувати найбільш вразливі категорії сумчан:

  • особи з інвалідністю І та ІІ групи;
  • діти з інвалідністю, зокрема з діагнозом ДЦП.

Яку суму компенсують

Розмір допомоги залежить від групи інвалідності та календарного періоду виплати.

Читайте також:

Особам з інвалідністю І та ІІ групи (крім підгрупи А) та дітям з діагнозом ДЦП платитимуть:

  • з січня по березень та з листопада по грудень — 480 грн на місяць;
  • у квітні та жовтні — 360 грн на місяць;
  • з травня по вересень — 240 грн на місяць.

Для осіб з інвалідністю І групи (підгрупа А), а також дітей з ДЦП в ускладненому стані суми дещо більші: 

  • у січні–березні та з листопада по грудень — 960 грн на місяць;
  • у квітні та жовтні — 720 грн на місяць;
  • у травні–вересні — 480 грн на місяць.

Як оформити виплати:

Для цього потрібно:

  • написати заяву;
  • зібрати основні документи (паспорт, РНОКПП, довідку про місце проживання);
  • додати медичні документи про інвалідність;
  • подати все до департаменту соцзахисту або через віддалені пункти прийому.

Допомога призначається з місяця звернення і діє до кінця року. Але щороку заяву потрібно подавати заново.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Пенсійний фонд України продовжує приймати заяви на призначення житлової субсидії на літній період. Більшості отримувачів допомогу продовжать автоматично, однак деяким доведеться подавати довідку про доходи. Це стосується орендарів житла, домогосподарств зі зміненою кількістю зареєстрованих осіб або тих, у кого раніше була нульова субсидія.

Також Новини.LIVE повідомляли, що субсидію призначать не всім автоматично — вона залежить від розрахунку доходів сім’ї та вартості комунальних послуг у межах соціальних норм. Якщо обов’язковий платіж дорівнює або перевищує витрати на ЖКП, розмір допомоги може бути нульовим.

комунальні послуги субсидії виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації