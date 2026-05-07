Перекази на картки в Ощадбанку: що треба знати про терміни зарахування коштів

У державному "Ощадбанку" передбачені свої особливості на здійснення низки фінансових операцій. Зокрема, це стосується термінів надходження коштів під час грошових переказів з картки на картку (P2P).

Про те, які нюанси у зарахуванні коштів слід знати клієнтам Ощадбанку.

Які передбачені терміни на P2P-перекази в Ощадбанку

P2P (person-to-person) є швидким електронним переказом коштів між рахунками фізосіб. Такі перекази характеризуються зручністю та оперативністю у більшості фінустанов.

Водночас в Ощадбанку процедура надходження відправлених коштів має свої правила. Згідно з ними, у рамках встановленого терміну фінансової обробки операцій між банком та міжнародною платіжною системою зарахування може тривати до двох днів.

За інформацією фінустанови, відповідна процедура не є миттєвою, адже банк надсилає запит на одержання коштів до фінустанови отримувача та очікує на відповідь.

Максимальний термін обробки витратних операцій в Ощадбанку становить до 30 днів. Тільки-но у банк надійде підтвердження про прийняття платежу іншою фінустановою — операція завершиться успішно.

У разі, якщо громадянин не отримав переказ, відправнику можна звернутися у контакт-центр та уточнити подальші дії. В Ощадбанку здійснять перевірку та нададуть інформацію про те, як повернути кошти.

Ліміти для карткових переказів в Ощадбанку

У держбанку встановлені ліміти на P2P-платежі, затверджені Національним банком, проте максимальні суми на відповідні операції можуть відрізнятися.

Станом на травень 2026 року передбачені такі обмеження в Ощадбанку:

Для фізосіб, що належать до низької та середньої групи ризику — до 100 000 грн/міс.; Для фізосіб, що належать до високої групи ризику — до 50 000 грн/міс.

У зв'язку з цим клієнтам заборонено відправляти на інші банківські картки грошові суми, вищі встановлених меж.

Водночас, такі правила стосуються не лише P2P-платежів, а й фінансових операцій за реквізитами IBAN.

За даними НБУ, попри дію обмежень, для більшості клієнтів така межа невідчутна, адже фінансові операції левової частки громадян не перевищують ліміт.

