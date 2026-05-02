В Ощадбанку пояснили, хто і яку інформацію має подати протягом 30 днів

Клієнти державного "Ощадбанку" мають подати актуальну інформацію для збереження права на повноцінне обслуговування, на що відводиться 30 днів. Стосується це кількох категорій громадян залежно від ризику для ділових відносин.

Хто повинен подати дані Ощадбанку протягом 30 днів

Як зазначається, подати актуальну персональну інформацію необхідно в рамках закону 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Ігнорування відповідної процедури може обернутися втратою доступу до рахунку.

У фінустанові пояснюють, що зобов’язані вживати заходів для належної перевірки на основі поданих даних з боку клієнтів. Зокрема, банк запитує адресу реєстрації, актуальне місце проживання та максимальний розмір щомісячного доходу.

Термін оновлення даних для кожного з клієнтів є індивідуальним, залежно від ступеня ризику для ділових відносин. Така вимога може надходити декому частіше за інших, проте не більше одного разу протягом року.

За даними банку, передбачається така регулярність:

Для високого ризику для ділових відносин — один раз за один рік; Для середнього ризику для ділових відносин — один раз протягом трьох років; За відсутності підозр для ділових відносин — раз на пʼять років.

У разі виникнення необхідності в актуалізації даних того чи іншого клієнта, за оцінками банку, система надішле відповідне попередження у мобільний застосунок "Ощад/24" або веббанкінг за 30 днів до кінцевого терміну.

Як оновити дані клієнтам Ощадбанку

Подати актуальну інформацію можна кількома способами: особисто у відділенні банку або дистанційно через застосунок/веббанкінг.

Для внесення персональних даних потрібно виконати кілька кроків:

відкрити отримане повідомлення щодо актуалізації даних;

перейти у розділ "Ще";

зайти в особистий профіль;

перевірити актуальність поданої раніше інформації;

підтвердити/внести доповнення.

