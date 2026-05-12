Зарахування зарплати на картки Ощадбанку: чому можуть чекати фінансові втрати

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про фінансові втрати в рамках зарплатного проєкту, що дає змогу підприємствам та організаціям зручніше розраховуватися зі співробітниками. У зв'язку з цим українцям пояснили, за що фінустанова може списувати додаткову плату у 2026 році.

Які проблеми за зарплатним проєктом від Ощадбанку

Як розповіла одна з клієнток банку, організація зобов'язала перейти всіх працівників на зарплатний проєкт Ощадбанку. Згідно з оголошеними умовами, співробітникам вигідно отримувати зарплати за відповідним проєктом з низки причин. А саме, передбачається:

Безплатний випуск та перевипуск карт з безконтактною технологією оплати; Відсутність комісії за зняття готівки у банкоматах Ощадбанку та інших українських банків; Безкоштовне безготівкове зарахування грошей на зарплатні карти; Кредитні картки мають пільговий період до 62 днів та сумою до 250 000 грн; Передбачається можливість мобільних заощаджень за тимчасово вільні гроші на картковому рахунку; Бонуси за депозитами для клієнтів, які отримують зарплату через Ощад.

Попри відповідні переваги, майже у кожного з працівників не вистачило певної суми із заробітної плати після її зарахування. Йдеться про 10-20 грн і вище.

"Керівництво вимусило всіх працівників перейти на зарплатний проєкт Ощадбанку. З моменту, як надійшла перша зарплата, пройшло кілька днів. Майже у кожного із моїх колег були якісь проблеми з цим банком. Кожний перерахував свої витрати і, виявилось, що у всіх не вистачає якоїсь суми. У когось близько 10 грн, у когось 20 грн, у когось більше. При зверненні на гарячу лінію, ніхто не отримав жодної нормальної відповіді. Проте питань позадавали як на допиті. А куди діваються гроші з рахунків, так ніхто і не відповів...", — йдеться у зверненні.

За що Ощадбанк може списувати комісію

Як зазначили на порталі, у державному банку передбачена низка послуг для клієнтів за умовчанням. Зокрема, у банку може бути підключена платна послуга за інформування у вигляді смс-повідомлень, у 2026 році сума може становити від 25 до 40 грн, що знімається один раз на місяць.

Водночас, необхідно ретельно перевіряти статуси обробки операцій. Саме через це могли виникнути проблеми з повним зарахуванням суми. Згідно з правилами банку, не можна одразу, після нарахування коштів, ними користуватися (здійснювати перекази чи витрачати). Необхідно зачекати обробку операції. Перевірити статус можна:

натиснувши на суму операції;

обравши розділ "Одержати квитанцію";

переглянути "Статус операції".

В Ощадбанку неодноразово інформували клієнтів про те, що тривалість операції із зарахування коштів може становити від двох годин до трьох діб. У зв'язку з цим — у разі зняття певної суми коштів вони підуть у борг, а тому буде передбачена додаткова комісія з кредитних коштів.

Також на порталі додали, що водночас перевагою користування карткою Ощадбанку є те, що оплата комунальних послуг через мобільний застосунок не передбачає стягнення комісії.

