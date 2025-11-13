Відео
Україна
ПриватБанк виплатить за перекази від 500 до 15 тис. грн — деталі

ПриватБанк виплатить за перекази від 500 до 15 тис. грн — деталі

Дата публікації: 13 листопада 2025 07:01
Оновлено: 15:07
ПриватБанк нарахує за перекази кешбек до 15 тис. грн — як взяти участь
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року клієнтам державного "ПриватБанку" надали можливість отримати кешбеки до 15 тис. грн за здійснення деяких міжнародних переказів. У фінустанові дали пояснення, кому саме нададуть право на відповідні бонуси.  

Про це інформує пресслужба державного банку. 

Читайте також:

Детальніше про кешбеки за міжнародні перекази у ПриватБанку 

Як повідомляють у фінустанові, з 12 листопада 2025 року для клієнтів надали змогу отримувати щомісячний кешбек за отримання чи відправлення міжнародних переказів на карти Mastercard. 

Розмір компенсації за здійснення таких фінансових операцій буде різнитися.

"Щомісяця серед учасників програми розігруватимуть 165 кешбеків від 500 до 15 000 грн. Максимальна сума кешбеку за весь період акції для одного учасника не обмежена", — йдеться у повідомленні.

Передбачається надання таких сум винагород для переможців:

  1. 15 тис. грн — для 20 клієнтів (п'ять переможців щомісяця)
  2. 5 тис. грн — для 40 клієнтів (десять переможців щомісяця)
  3. 1 тис. грн — для 200 клієнтів (п'ятдесят переможців щомісяця)
  4. 500 грн — для 400 клієнтів (сто переможців щомісяця)
ПриватБанк
Акція банку. Джерело: ПриватБанк

Як отримати кешбек за грошові перекази

Згідно з умовами, у програмі будуть брати участь усі види термінових грошових переказів та міжнародних платежів, що доступні для отримання/надсилання з картою Mastercard в банку.

Для того, щоб виграти кешбек за перекази, необхідно:

  • пройти реєстрацію в програмі на сайті акції;
  • отримати будь-який міжнародний переказ на карту Mastercard від ПриватБанку/відправити міжнародний переказ із карти Mastercard ПриватБанку на міжнародну карту Mastercard.

Перекази можна отримувати або надсилати, враховуючи встановлені обмеження військового стану:

  • через вебверсію "Приват24";
  • застосунок "Приват24";
  • у банкоматі ПриватБанку;
  • терміналі самообслуговування;
  • за номером телефону Сервісного центру банку 3700.

Програма з надання кешбеку діятиме до 12 березня 2026 року. 

Раніше ми писали, що в ПриватБанку клієнтам доступна програма знижок у 30% на медпослуги. Долучитися до неї зможуть власники спеціальних карток. 

Також ми повідомляли, що в ПриватБанку можна отримати призи в рамках нової акції. У держфінустанові розповіли, як клієнтам долучитися до розіграшу. 

ПриватБанк гроші банки грошові перекази кешбек
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
