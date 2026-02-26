Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси За реєстрацію в monobank платитимуть більше грошей — скільки можна заробити

За реєстрацію в monobank платитимуть більше грошей — скільки можна заробити

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:59
monobank оновив реферальну програму — як зросла винагорода за запрошення друга
Дівчина дивиться в екран смартфона і гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні низка банків платять бонуси своїм новим клієнтам. В необанк — проєкті monobank вирішили, що відтепер платитимуть підвищену грошову винагороду за програмою "Запроси друга". 

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник банку Олег Гороховський, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нова винагорода за запрошеного друга в mono

За його словами, програма запрацювала ще у 2017 році й відтоді запрошувач й новий клієнт отримували по 50 гривень. Однак тепер розмір винагороди в monobank зміниться.  

"Відтепер ми подвоюємо цю винагороду. За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень", — написав Гороховський.

Як отримати 100 гривень 

Щоб ваш друг чи знайомий зареєструвалися у системі monobank від вашого імені, їм потрібно надіслати реферальне посилання. Для цього:

  • У додатку mono відкрийте розділ Ще.
  • Оберіть пункт Запросити друга.
  • У вікні, яке відкриється, скопіюйте нове посилання та надішліть його своєму знайомому.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з 23 лютого 2026 року monobank скасував комісію за IBAN-платежі, яка списувалася з власних коштів клієнтів. Наразі на усі IBAN-перекази в monobank встановлена комісія у 0 гривень.

Раніше клієнти додатково сплачували комісію у розмірі 0,5%, якщо переказували на IBAN понад 10 000 гривень. На цій комісії monobank заробляв понад 200 млн гривень на рік.

Раніше ми розповідали, що monobank дозволив клієнтам заробляти гроші, інвестуючи валюту. Вивести вкладені кошти можна у будь-який момент. Ще писали, що mononank запустив сервіс спеціально для фізичних осіб-підприємців. Йдеться про те, що вони зможуть самостійно генерувати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

гроші monobank банківські карти банк банківські рахунки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації