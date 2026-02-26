monobank оновив реферальну програму — як зросла винагорода за запрошення друга

Дівчина дивиться в екран смартфона і гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні низка банків платять бонуси своїм новим клієнтам. В необанк — проєкті monobank вирішили, що відтепер платитимуть підвищену грошову винагороду за програмою "Запроси друга".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник банку Олег Гороховський, передає Новини.LIVE.

Нова винагорода за запрошеного друга в mono

За його словами, програма запрацювала ще у 2017 році й відтоді запрошувач й новий клієнт отримували по 50 гривень. Однак тепер розмір винагороди в monobank зміниться.

"Відтепер ми подвоюємо цю винагороду. За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень", — написав Гороховський.

Як отримати 100 гривень

Щоб ваш друг чи знайомий зареєструвалися у системі monobank від вашого імені, їм потрібно надіслати реферальне посилання. Для цього:

У додатку mono відкрийте розділ Ще.

Оберіть пункт Запросити друга.

У вікні, яке відкриється, скопіюйте нове посилання та надішліть його своєму знайомому.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 23 лютого 2026 року monobank скасував комісію за IBAN-платежі, яка списувалася з власних коштів клієнтів. Наразі на усі IBAN-перекази в monobank встановлена комісія у 0 гривень.

Раніше клієнти додатково сплачували комісію у розмірі 0,5%, якщо переказували на IBAN понад 10 000 гривень. На цій комісії monobank заробляв понад 200 млн гривень на рік.

Раніше ми розповідали, що monobank дозволив клієнтам заробляти гроші, інвестуючи валюту. Вивести вкладені кошти можна у будь-який момент. Ще писали, що mononank запустив сервіс спеціально для фізичних осіб-підприємців. Йдеться про те, що вони зможуть самостійно генерувати кваліфікований електронний підпис (КЕП).