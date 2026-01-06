Зарплати в Україні — працівникам бюджетної сфери підвищили оклади

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні у 2026 році підвищиться заробітна плата працівників бюджетної сфери. Це станеться за рахунок нового рівня базового показника для розрахунку посадових окладів.

Такі зміни передбачені урядовою постановою №4 від 2 січня 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Як зростуть зарплати бюджетників

Відповідне рішення Кабінету Міністрів внесло зміни до постанови "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів" щодо перегляду базового показника для здійснення розрахунку посадових окладів працівників бюджетного сектору.

Згідно зі змінами, з 1 січня поточного року посадові оклади будуть визначатися, з огляду на тарифну ставку працівника першого тарифного розряду у підвищеному розмірі 3,47 тис. грн. Відповідний показник не переглядали останні два роки. Тарифна ставка першого розряду перебувала на такому рівні — 3195 грн.

"Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2026 року", — йдеться у документі.

Подальше підвищення тарифної ставки

Через зміну показника Кабмін дав розпорядження керівникам установ, закладів та організацій окремих напрямків бюджетного сектору забезпечити диференціацію зарплатні працівників, яким виплачують її на мінімальному рівні. Перегляд розміру виплат повинен здійснюватися в рамках фонду оплати праці за рахунок доплат, надбавок та премій, враховуючи складність, відповідальність та умови роботи, кваліфікацію та результати діяльності працівників.

Зважаючи на зміни, органи місцевого самоврядування також мають привести у відповідність до ухваленої постанови нормативно-правові акти щодо оплати праці.

Уряд має намір надалі переглядати рівень базового показника для розрахунку посадових окладів працівників бюджетної сфери.

Згідно з нормами, закладеними до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, передбачається таке поетапне підвищення тарифної ставки працівника першого тарифного розряду:

1 січня 2027 року — до рівня 3744 грн,

1 січня 2028 року — до рівня 4018 грн.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році всі викладачі військових ліцеїв отримуватимуть вищу зарплату. Це стане можливим завдяки надбавкам до 100% від окладу.

Ще ми писали, що цьогоріч влада планує підтримати працівників у прифронтових регіонах. Зокрема, більше будуть отримувати медики та педагоги.