Робота на пошті — скільки платять операторам у 2026 році

Зарплати на пошті — скільки отримують оператори у 2026 році
Така професія як оператор поштового відділення передбачає щоденну рутину, спілкування з великою кількістю людей, а також серйозну матеріальну відповідальність. Тому те, яка зарплата у таких працівників — тема, яка викликає інтерес як серед шукачів роботи, так і серед клієнтів пошти.
Новини.LIVE з'ясовували, скільки платять операторам поштових відділень в Україні.
Середня зарплата оператора пошти
Станом на січень 2026 року, за даними сервісу пошуку роботи Work.ua, оператор поштового відділення в Україні отримує в середньому 22 000 грн. Це на 16% більше, ніж рік тому.
Попит на таких працівників досить високий — за три місяці на порталі було розміщено понад 1 200 вакансій із заголовком "Оператор поштового відділення" та за схожими запитами-синонімами "Оператор поштового зв'язку", "Оператор вантажного відділення", "Фахівець з проблемних відправлень" тощо.
Де операторам пошти платять найбільше
Якщо розглянути це питання у розрізі міст, то найвища середня зарплата операторів пошти у Львові — 24 500 грн (+32% за рік). На другому місці Київ — 24 000 грн (+17% за рік). В Ужгороді та Івано-Франківську, як і рік тому, операторам поштових відділень пропонують близько 22 500 грн, в Одесі трохи менше — 22 000 грн (+13% до тогорічного показника).
У Харкові, Миколаєві та Дніпрі оператори пошти заробляють менше, ніж в середньому по країні — 21 500 грн, 20 000 грн та 19 000 грн відповідно.
Які компанії платять більше
Основними поштовими операторами в Україні є Нова Пошта, та Укрпошта. Судячи з інформації на офіційних сайтах, обидві компанії активно набирають на роботу операторів поштових відділень, пропонуючи:
- офіційну зарплату;
- премії;
- навчання;
- кар'єрне зростання тощо.
Рівень оплати праці оператора насамперед залежить від регіону. Так, наприклад, Укрпошта, пропонує від 9 500 грн оклад + додаткова мотивація у місті Тростянець Вінницької області до 20 500 грн оклад + додаткова мотивація у Києві.
На сайті Нової пошти у розділі з вакансіями конкретика щодо рівня оплати праці відсутня. Проте, судячи з даних сервісу пошуку роботи, зарплати операторів стартують від 12 000 грн в регіонах до 20 000 грн і вище в Києві.
