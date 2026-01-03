Робота на пошті — скільки платять операторам у 2026 році

Оператор поштового відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Така професія як оператор поштового відділення передбачає щоденну рутину, спілкування з великою кількістю людей, а також серйозну матеріальну відповідальність. Тому те, яка зарплата у таких працівників — тема, яка викликає інтерес як серед шукачів роботи, так і серед клієнтів пошти.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки платять операторам поштових відділень в Україні.

Середня зарплата оператора пошти

Станом на січень 2026 року, за даними сервісу пошуку роботи Work.ua, оператор поштового відділення в Україні отримує в середньому 22 000 грн. Це на 16% більше, ніж рік тому.

Попит на таких працівників досить високий — за три місяці на порталі було розміщено понад 1 200 вакансій із заголовком "Оператор поштового відділення" та за схожими запитами-синонімами "Оператор поштового зв'язку", "Оператор вантажного відділення", "Фахівець з проблемних відправлень" тощо.

Де операторам пошти платять найбільше

Якщо розглянути це питання у розрізі міст, то найвища середня зарплата операторів пошти у Львові — 24 500 грн (+32% за рік). На другому місці Київ — 24 000 грн (+17% за рік). В Ужгороді та Івано-Франківську, як і рік тому, операторам поштових відділень пропонують близько 22 500 грн, в Одесі трохи менше — 22 000 грн (+13% до тогорічного показника).

У Харкові, Миколаєві та Дніпрі оператори пошти заробляють менше, ніж в середньому по країні — 21 500 грн, 20 000 грн та 19 000 грн відповідно.

Які компанії платять більше

Основними поштовими операторами в Україні є Нова Пошта, та Укрпошта. Судячи з інформації на офіційних сайтах, обидві компанії активно набирають на роботу операторів поштових відділень, пропонуючи:

офіційну зарплату;

премії;

навчання;

кар'єрне зростання тощо.

Рівень оплати праці оператора насамперед залежить від регіону. Так, наприклад, Укрпошта, пропонує від 9 500 грн оклад + додаткова мотивація у місті Тростянець Вінницької області до 20 500 грн оклад + додаткова мотивація у Києві.

На сайті Нової пошти у розділі з вакансіями конкретика щодо рівня оплати праці відсутня. Проте, судячи з даних сервісу пошуку роботи, зарплати операторів стартують від 12 000 грн в регіонах до 20 000 грн і вище в Києві.

