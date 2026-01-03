Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати на пошті — скільки отримують оператори у 2026 році

Зарплати на пошті — скільки отримують оператори у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 11:00
Робота на пошті — скільки платять операторам у 2026 році
Оператор поштового відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Така професія як оператор поштового відділення передбачає щоденну рутину, спілкування з великою кількістю людей, а також серйозну матеріальну відповідальність. Тому те, яка зарплата у таких працівників — тема, яка викликає інтерес як серед шукачів роботи, так і серед клієнтів пошти. 

Новини.LIVE з'ясовували, скільки платять операторам поштових відділень в Україні.

Реклама
Читайте також:

Середня зарплата оператора пошти

Станом на січень 2026 року, за даними сервісу пошуку роботи Work.ua, оператор поштового відділення в Україні отримує в середньому 22 000 грн. Це на 16% більше, ніж рік тому.

Попит на таких працівників досить високий — за три місяці на порталі було розміщено понад 1 200 вакансій із заголовком "Оператор поштового відділення" та за схожими запитами-синонімами "Оператор поштового зв'язку", "Оператор вантажного відділення", "Фахівець з проблемних відправлень" тощо. 

Де операторам пошти платять найбільше

Якщо розглянути це питання у розрізі міст, то найвища середня зарплата операторів пошти у Львові — 24 500 грн (+32% за рік). На другому місці Київ — 24 000 грн (+17% за рік). В Ужгороді та Івано-Франківську, як і рік тому, операторам поштових відділень пропонують близько 22 500 грн, в Одесі трохи менше — 22 000 грн (+13% до тогорічного показника).

У Харкові, Миколаєві та Дніпрі оператори пошти заробляють менше, ніж в середньому по країні — 21 500 грн, 20 000 грн та 19 000 грн відповідно. 

Які компанії платять більше

Основними поштовими операторами в Україні є Нова Пошта, та Укрпошта. Судячи з інформації на офіційних сайтах, обидві компанії активно набирають на роботу операторів поштових відділень, пропонуючи:

  • офіційну зарплату;
  • премії;
  • навчання;
  • кар'єрне зростання тощо.

Рівень оплати праці оператора насамперед залежить від регіону. Так, наприклад, Укрпошта, пропонує від 9 500 грн оклад + додаткова мотивація у місті Тростянець Вінницької області до 20 500 грн оклад + додаткова мотивація у Києві.

На сайті Нової пошти у розділі з вакансіями конкретика щодо рівня оплати праці відсутня. Проте, судячи з даних сервісу пошуку роботи, зарплати операторів стартують від 12 000 грн в регіонах до 20 000 грн і вище в Києві. 

Раніше ми розповідали, як в Україні індексуватимуть зарплати у 2026 році

Також дізнавайтеся, як українців дурять шахраї, маскуючись під Укрпошту та Нову пошту.

Укрпошта зарплати Нова пошта зарплатня середня зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації