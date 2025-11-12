Нафтогаз оприлюднив правила зміни особового рахунку — кому необхідна така процедура

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переоформлювати особові рахунки онлайн у разі купівлі житла. Українцям пояснили, яку необхідно зібрати інформацію та документи для відповідної процедури з метою уникнення проблем з оплатою рахунків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

Необхідність переоформлення особового рахунку в Нафтогазі

Деякі клієнти просять уточнити, чи доступний дистанційний варіант зміни особового рахунку для розрахунку за блакитне паливо, що є персональним номером у газорозподільній компанії, закріпленим за споживачем. У рахунку міститься вся необхідна інформація про клієнта, що дозволяє його ідентифікувати у системі. Необхідність зміни актуальна у разі купівлі житла на вторинному ринку.

"Скажіть, будь ласка, як переоформити власника рахунку у зв'язку з покупкою квартири. Цікавить варіант онлайн. Заздалегідь дякую", — йдеться у зверненні.

Правила дистанційного переоформлення рахунку

У ГК "Нафтогаз України" зауважили, що для громадян доступний онлайн-варіант переоформлення рахунку. Для зміни власника особового рахунку необхідно підготувати спеціальний пакет документів. Переоформлення стане можливим на основі поданих:

документа на право власності за адресою газопостачання;

паспорта власника (перша-друга сторінки), якщо ID картка, то копію з обох сторін;

ідентифікаційного коду власника;

заповненої заяви-приєднання;

заповненої згоди співвласників, якщо помешкання перебуває у власності кількох співвласників.

Зібраний пакет документів потрібно відправити на електронну пошту. Для цього необхідно відсканувати або зробити чіткі фото кожного документа.

Під час відправлення документів в темі листа потрібно вказати ЕІС-код.

Також можна подати скан-копії/фото документів на сайті компанії. Для цього потрібно:

зайти в розділ "Клієнтам";

перейти в пункт "Актуалізація даних".

Скриншот. Джерело: Нафтогаз у Fb

Раніше ми писали, яка з грудня 2025 року буде вартість природного газу для українців. В уряді зробили заяву, які очікуються тарифи взимку.

Також ми повідомляли, що в Нафтогазі звернулись до клієнтів із проханням вчасно передавати показники з лічильників. Це допоможе отримувати коректні цифри у платіжках.