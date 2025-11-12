Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зміна особового рахунку — що треба знати клієнтам Нафтогазу

Зміна особового рахунку — що треба знати клієнтам Нафтогазу

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 08:50
Оновлено: 08:53
Нафтогаз оприлюднив правила зміни особового рахунку — кому необхідна така процедура
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переоформлювати особові рахунки онлайн у разі купівлі житла. Українцям пояснили, яку необхідно зібрати інформацію та документи для відповідної процедури з метою уникнення проблем з оплатою рахунків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Необхідність переоформлення особового рахунку в Нафтогазі

Деякі клієнти просять уточнити, чи доступний дистанційний варіант зміни особового рахунку для розрахунку за блакитне паливо, що є персональним номером у газорозподільній компанії, закріпленим за споживачем. У рахунку міститься вся необхідна інформація про клієнта, що дозволяє його ідентифікувати у системі. Необхідність зміни актуальна у разі купівлі житла на вторинному ринку.

"Скажіть, будь ласка, як переоформити власника рахунку у зв'язку з покупкою квартири. Цікавить варіант онлайн. Заздалегідь дякую", — йдеться у зверненні.

Правила дистанційного переоформлення рахунку

 У ГК "Нафтогаз України" зауважили, що для громадян доступний онлайн-варіант переоформлення рахунку. Для зміни власника особового рахунку необхідно підготувати спеціальний пакет документів. Переоформлення стане можливим на основі поданих:

  • документа на право власності за адресою газопостачання;
  • паспорта власника (перша-друга сторінки), якщо ID картка, то копію з обох сторін;
  • ідентифікаційного коду власника;
  • заповненої заяви-приєднання;
  • заповненої згоди співвласників, якщо помешкання перебуває у власності кількох співвласників.

Зібраний пакет документів потрібно відправити на електронну пошту. Для цього необхідно відсканувати або зробити чіткі фото кожного документа.

Під час відправлення документів в темі листа потрібно вказати ЕІС-код.

Також можна подати скан-копії/фото документів на сайті компанії. Для цього потрібно:

  • зайти в розділ "Клієнтам";
  • перейти в пункт "Актуалізація даних".
Нафтогаз
Скриншот. Джерело: Нафтогаз у Fb

Раніше ми писали, яка з грудня 2025 року буде вартість природного газу для українців. В уряді зробили заяву, які очікуються тарифи взимку.  

Також ми повідомляли, що в Нафтогазі звернулись до клієнтів із проханням вчасно передавати показники з лічильників. Це допоможе отримувати коректні цифри у платіжках. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації