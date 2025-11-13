Додаткові рахунки за газ — хто заплатить за нову послугу у грудні

Комунальні квитанції, гроші та підрахунки. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2025 року українці отримають додаткові рахунки за надану послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Відомо, де можна ознайомитись із графіками здійснення обстежень, якою буде вартість та інші важливі нюанси відповідного сервісу.

Про це повідомили у київській філії компанії "Газорозподільні мережі України".

Що входить у послугу з техобслуговування

Як пояснили у філії, у листопаді фахівці Газмережі проведуть техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж на низці об'єктів, відповідно до графіків. Така послуга дозволить виявити та усунути:

Витоки блакитного палива Несправності арматури Порушення герметичності з’єднань

Перевірки торкнуться газопроводів спільної власності, розташованих поза квартирами, у під’їздах та на фасадах житлових будинків.

Виявлення різноманітних дефектів дозволить уникнути загрози для життя та здоров’я жителів багатоквартирних будинків у вигляді вибухів, пожеж, отруєнь та інших надзвичайних ситуацій.

Вартість та де дізнатись графіки проведення обстеження

Відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", в тариф входить вартість техобстеження, ремонтів газорозподільної системи та обладнання.

У 2025 році мінімально коштує такий сервіс з розрахунку на одну квартиру понад 100 грн, проте на старих об'єктах з невеликою кількістю квартир, де розгалужена система газопроводів, ціна за послугу може перевищувати 1 тис. грн.

Додаткові рахунки необхідно буде сплачувати регулярно через кожні три чи п’ять років, залежно від віку будинку та газових мереж:

у разі перевищення віку будинку у 25 років — один раз на три роки;

якщо об'єкту менш ніж 25 років — один раз на п’ять років.

У грудні рахунки надійдуть жителям будинків, де були проведені роботи наприкінці осені. З графіками здійснення обстежень можна ознайомитися на сайтах Газмережі у кожній конкретній області. Зокрема, у київському регіоні до кінця листопада фахівці мають обстежити ще близько сотні багатоквартирних будинків.

"У листопаді ми обстежимо внутрішньобудинкові системи газопостачання у 89 багатоквартирних будинках регіону. Переглядайте графік робіт на сайті Київської філії "Газмережі" у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ", — йдеться у повідомленні.



