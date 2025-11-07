Нафтогаз зробив попередження клієнтам щодо даних особового рахунку — що просять зробити

Гроші та платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" закликали громадян самостійно контролювати актуальність даних, що допоможе запобігти проблем з доступом до сервісів. Клієнтам надали покрокову інструкцію для здійснення відповідної процедури.

Про це повідомила пресслужба ГК "Нафтогаз України" у соціальній мережі Facebook.

Необхідність оновлення даних клієнтів Нафтогазу

У компанії зазначають, що клієнтам необхідно здійснювати контроль за наданими відомостями у разі появи змін. Йдеться про оновлення інформації в системі ГК "Нафтогаз України", що дозволить отримувати сервіси на високому рівні.

Достовірність наданої інформації стане гарантією уникнення п'яти головних проблем, з якими можуть зіткнутися користувачі через некоректні дані. А саме:

появі можливих непорозумінь з документами;

невчасної інформації від компанії за особовим рахунком;

неправильних нарахувань за спожите блакитне паливо;

втраті оперативного доступу до онлайн-сервісів та дистанційної можливості передачі даних лічильника;

некоректного та несвоєчасного інформування про зміни з боку компанії.

"Щоб усі сервіси ГК "Нафтогаз України" працювали для вас безперебійно, важливо, щоб ваші дані в системі були актуальними. Це основа якісного сервісу та швидкої взаємодії", — наголосили у пресслужбі.

Покрокова інструкція з актуалізації даних

Як повідомили у компанії, для актуалізації даних особового рахунку немає необхідності відвідувати сервісні центри, адже клієнти можуть скористатися такою можливістю на порталі газопостачальної компанії.

Оновити дані можна швидко та просто, виконавши лише п'ять основних кроків. Для цього необхідно заздалегідь підготувати необхідні документи. Після чого потрібно:

Перейти на сайт, де можна буде сформувати заявку на актуалізацію або зміну власника особового рахунку. Ввести номер особового рахунку та перші три літери прізвища. Підтвердити особу через СМС-код або телефонний дзвінок. Подати заяву одним із таких варіантів: через Дію, ID.GOV.UA або вручну на сайті. Підписати заяву (Дія.Підпис, КЕП або власноруч), додати фото, скани документів у форматах PDF, JPG або PNG.

На відповідну процедуру знадобиться лише кілька хвилин, однак у підсумку забезпечить впевненість, що у всіх даних наведено лад, додали у компанії.

