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Долар наближається до 42 грн — що буде з курсом наступного тижня

24 серпня 2024 12:54
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Курс валют в Україні — експерт пояснив про зміни наприкінці серпня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В останні дні серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах місячних трендів. На тлі незначних та різновекторних змін курс валют коливатиметься в межах нових тимчасових коридорів: 41-41,7 грн/долар на безготівковому ринку та 41-42 грн/долар на готівковому.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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Ситуація на валютному ринку

"Можемо припустити, що станом на 1 вересня офіційний курс застигне в межах 41,4-41,6 грн/долар. Тобто девальвація гривні, порівняно з курсовими показниками 1 серпня (офіційний курс був на рівні 41 грн/долар) може скласти до 1,4%", — сказав експерт.

Лєсовий підкреслив, що, як і минулого тижня, на валютному ринку знову може значну роль відігравати регулятор. Він може запобігти можливим проявам ажіотажного попиту за допомогою валютних інтервенцій, тим самим забезпечуючи рівновагу між попитом і пропозицією.

"Та й взагалі, дію режиму "керованої гнучкості" ніхто не скасовував: це означає, що будь-які поточні курсові зміни не стануть неприємною несподіванкою — утворена система змін не передбачає надмірний курсових стрибків", — додав банкір.

Яким буде курс валют наступного тижня

За прогнозом банкіра, з 26 по 30 серпня ситуація на валютному ринку виглядатиме наступним чином:

  • На міжбанківському ринку коридори допустимих валютних коливань становитимуть 41-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро. На готівковому ринку ці коридори будуть 41-42 грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро.
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку для різних валют становитиме 0,3-0,5 грн. Відхилення середніх тижневих курсів будуть в межах 2% від початкового курсу тижня.

Лєсовий відзначив, що останній тиждень серпня стане логічним продовженням місячних трендів: курси змінюватимуться поетапно, з невеликим поступовим зростанням. Основні зміни очікуються вже восени, хоча вони не будуть несподіваними. Національний банк продовжить проводити ефективну політику, щоб запобігти дестабілізації валютного ринку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України попереднього тижня підвищив офіційний курс американської валюти до 41,21 грн/дол. (+0,10 грн). Водночас, фіксують скорочення структурного дефіциту валюти на міжбанківському валютному ринку.

Ми також писали, що Нацбанк має намір скасувати чинні під час війни валютні обмеження. Так, НБУ хоче розглянути можливість спрощення валютних обмежень для українських компаній, щоб вони могли оплатити деякі імпортні товари, поставлені до 23 лютого 2021 року.

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