Євро встановив новий історичний максимум — курс валют на 26 серпня

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

Курс євро вперше перетнув позначку вище 46 гривень. Йдеться про 46,1816 гривні — це історичний максимум.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Нацбанку у понеділок, 26 серпня.

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Курс євро вище 46 гривень

Курс гривні до євро знизився на 34 копійки — до 46,1816 грн за євро. Минулий історичний максимум було зафіксовано 23 серпня — 45,9826 грн за євро.

Курс гривні до іноземних валют. Фото: скриншот

Водночас за результатами торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,3591 грн. Зазначимо, що курс опускався до історичного мінімуму 22 липня — 41,4912 грн за долар.