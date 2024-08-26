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Курс іноземної валюти на сьогодні — долар, євро та злотий подешевшали

26 серпня 2024 09:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 26 серпня
Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Станом на ранок, 26 серпня 2024 року, курс іноземних валют за даними НБУ дешевшає. Зокрема, мова йде про американський долар, євровалюту та польский злотий.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,22 грн (-0,06);
  • євро — 45,84 грн (-0,14);
  • злотий — 10,71 грн (-0,03).
Курс іноземної валюти на сьогодні — долар, євро та злотий подешевшали - фото 1
Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Курс обміну валют на сьогодні

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках фіксується незначне падіння долара. У купівлі валюта в середньому коштує 41,42 (-0,02), у продажу — 41,49 (-0,02). Вартість євро в купівлі становить 46,01 (-0,01), а в продажу — 46,22 (-0,02).

ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (0,00), продає — 41,50 грн (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,00 (0,00), а під час продажу — 41,42 (-0,01). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,00 (0,00), продає — за 41,60 (0,00).

Курс іноземної валюти на сьогодні — долар, євро та злотий подешевшали - фото 2
Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України оцінив ситуацію на валютному ринку станом на кінець літа 2024 року. Регулятор допустив, що коливання курсу долара може бути не лише у бік підвищення, але й зниження.

Керівник НБУ Андрій Пишний наголосив, що Національний банк зацікавлений у тому, аби рух валютного курсу був в обидва боки. За його словами, це повертає відчуття валютного ризику, що у підсумку покращує адаптивність української економіки та дозволяє уникати певних дисбалансів.

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